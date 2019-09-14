Гончарук розповів, що не проходив співбесіду на прем'єра

Прем'єр Олексій Гончарук розповів, що рішення про призначення його прем'єр-міністром було прийнято не за результатами співбесіди, а в ході зустрічі команди.

Джерело: виступ Гончарука на конференції YES у суботу.

Пряма мова: Не було якогось моменту, коли ми сіли один напроти одного, і він (Зеленський – ред.) каже: "Давай, я тобі щось пропоную".

…Ми багато працювали разом з тим. Він бачив команду, з якою я працюю, бачив людей, на яких я опираюся. Все це наше середовище дуже йому подобалося. І зрештою, коли ми як команда, як партнери сіли один напроти одного, він говорить: "Ок, хто візьме на себе відповідальність за уряд? Можеш?". Я кажу: "Добре, я можу".

І прийнято було рішення. Не було якоїсь співбесіди, коли хтось когось приймає на роботу.

Деталі: За словами Гончарука, ще півроку-рік тому в нього було "дуже примарне ставлення" до президента Володимира Зеленського. Однак після роботи з ним прем'єр переконаний, що "вибір українського народу є дуже-дуже правильним".

Він також висловив сподівання, що команда влади пропрацює всі 5 років, а потім зможе піти реалізувати себе в інших сферах.

Гончарук сказав, що не планує до кінця життя займатися політикою або державною службою.

Водночас, відповідаючи на питання, чи не збирається він колись балотуватися в президенти, прем'єр сказав: "Якби рік тому мене запитали, чи хочеш ти бути прем'єр-міністром, я, скоріш за все, сказав би ні".