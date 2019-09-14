Гончарук рассказал, что не проходил собеседование на премьера

Премьер Алексей Гончарук рассказал, что решение о назначении его премьер-министром было принято не по результатам собеседования, а в ходе встречи команды.

Источник: выступление Гончарука на конференции YES в субботу.

Прямая речь: Не было какого-то момента, когда мы сели друг напротив друга, и он (Зеленский - ред.) говорит: "Давай, я тебе что-то предлагаю".

...Мы много работали вместе с тем. Он видел команду, с которой я работаю, видел людей, на которых я опираюсь. Вся эта наша среда очень ему нравилась. Наконец, когда мы как команда, как партнеры сели друг напротив друга, он говорит: "Ок, кто возьмет на себя ответственность за правительство? Можешь?". Я говорю: "Хорошо, я могу".

И принято было решение. Не было какой-то собеседования, когда кто-то кого-то принимает на работу.

Детали: По словам Гончарука, еще полгода-год назад у него было "очень призрачное отношение" к президенту Владимиру Зеленскому. Однако после работы с ним премьер убежден, что "выбор украинского народа является очень-очень правильным".

Он также выразил надежду, что команда власти проработает все 5 лет, а затем сможет пойти реализовать себя в других сферах.

Гончарук сказал, что не планирует до конца жизни заниматься политикой или государственной службой.

В то же время, отвечая на вопрос, не собирается ли он когда-нибудь баллотироваться в президенты, премьер сказал: "Если бы год назад меня спросили, хочешь ты быть премьер-министром, я, скорее всего, сказал бы нет".