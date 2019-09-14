Прем'єр: Наш уряд – шанс для великих груп впливу

4534 перегляди
Субота, 14 вересня 2019, 12:02

Прем'єр Олексій Гончарук заявляє, що великі групи впливу в Україні з приходом нової влади можуть "заспокоїтися" і займатися бізнесом.

Джерело: виступ Гончарука на конференції YES у суботу.

Пряма мова: Наш уряд – це шанс для великих груп впливу в цій країні. Тому що протягом дуже тривалого періоду часу ці групи змінювали одна одну, приходячи до влади. Кожна наступна приходила до влади, намагалася якось відсунути, віджимати одна одну, і це призводило до постійної боротьби.

Зараз унікальна ситуація, коли абсолютно всі групи впливу можуть заспокоїтися і погодитися на те, щоб разом будувати рівні правила, не втручатися нарешті в суди, не намагатися розставляти своїх людей в органах державної влади, а просто заспокоїтися і зосередитися на тому, щоб робити бізнес. Це прекрасна можливість.

…Найголовніший челендж для мене – знайти спільну мову з різними групами впливу і суспільством, щоб правильно прокомунікувати свої наміри і пояснити, що нас не потрібно боятися, а потрібно співпрацювати між собою і урядом для того, щоб зростати разом.

Катерина Тищенко, УП

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Гончарук бізнес


powered by lun.ua
Матеріали за темою
Гончарук розповів, що не проходив співбесіду на прем'єра 14 вересня 2019, 11:41
Прем'єр: Росія – агресор, але й найбільший сусід 14 вересня 2019, 11:11
Гончарук – інвесторам: Хто зайде раніше, той заробить найбільше 14 вересня 2019, 10:39
Усі новини
Головні новини
Супрун розповіла, чому на Кабміні міністри сиділи в телефонах
Сенцов: Змін в Україні за 5 років не так уже й багато
Волкер: Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу
"Слуги народу" можуть скасувати посаду голови КМДА – Корнієнко
Усі новини
сім'я

5 простих способів зробити будь-який шлюб кращим

здоров'я

Лікарі кажуть, що глузувати з чоловіків із температурою 37 не варто

соціум

Більше третини дітей в Україні всиновлюють іноземці