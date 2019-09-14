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Прем'єр: Наш уряд – шанс для великих груп впливу

Субота, 14 вересня 2019, 12:02

Прем'єр Олексій Гончарук заявляє, що великі групи впливу в Україні з приходом нової влади можуть "заспокоїтися" і займатися бізнесом.

Джерело: виступ Гончарука на конференції YES у суботу.

Пряма мова: Наш уряд – це шанс для великих груп впливу в цій країні. Тому що протягом дуже тривалого періоду часу ці групи змінювали одна одну, приходячи до влади. Кожна наступна приходила до влади, намагалася якось відсунути, віджимати одна одну, і це призводило до постійної боротьби.

Зараз унікальна ситуація, коли абсолютно всі групи впливу можуть заспокоїтися і погодитися на те, щоб разом будувати рівні правила, не втручатися нарешті в суди, не намагатися розставляти своїх людей в органах державної влади, а просто заспокоїтися і зосередитися на тому, щоб робити бізнес. Це прекрасна можливість.

…Найголовніший челендж для мене – знайти спільну мову з різними групами впливу і суспільством, щоб правильно прокомунікувати свої наміри і пояснити, що нас не потрібно боятися, а потрібно співпрацювати між собою і урядом для того, щоб зростати разом.

Катерина Тищенко, УП
Теми: Гончарукбізнес
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