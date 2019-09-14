Премьер: Наше правительство – шанс для больших групп влияния

Премьер Алексей Гончарук заявляет, что большие группы влияния в Украине с приходом новой власти могут "успокоиться" и заниматься бизнесом.

Источник: выступление Гончарука на конференции YES в субботу.

Прямая речь: Наше правительство – это шанс для больших групп влияния в этой стране. Потому что в течение очень длительного периода времени эти группы сменяли друг друга, приходя к власти. Каждая последующая приходила к власти, пыталась как-то отодвинуть, отжимать друг друга, и это приводило к постоянной борьбе.

Сейчас уникальная ситуация, когда абсолютно все группы влияния могут успокоиться и согласиться на то, чтобы вместе строить равные правила, не вмешиваться наконец в суды, не пытаться расставлять своих людей в органах государственной власти, а просто успокоиться и сосредоточиться на том, чтобы делать бизнес. Это прекрасная возможность.

...Главный челлендж для меня - найти общий язык с разными группами влияния и обществом, чтобы правильно прокоммуницировать свои намерения и объяснить, что нас не нужно бояться, а нужно сотрудничать между собой и правительством для того, чтобы расти вместе.