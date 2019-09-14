Клімкін застеріг Зеленського від поступок: Щоб РФ нам не втюхала Донбас

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Субота, 14 вересня 2019, 13:31

Колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін застерігає президента Володимира Зеленського від поступок президенту РФ Володимиру Путіну під час саміту в "нормандському форматі".

Джерело: коментар Клімкіна "Українській правді" у кулуарах конференції YES у п'ятницю

Пряма мова: Путін буде намагатися створити для Зеленського певну пропозицію, від якої, як Путін вважає, йому буде важко відмовитися. Зараз на цій емоційній хвилі після звільнення… Він спеціально зробив це (обмін утримуваними – ред.) саме в ці часові рамки. Він зробив це після саміту "сімки" і до "нормандського" саміту.

І те що він розширив формат, більше людей звільнив, це саме ідея створити не політичну, а емоційну пастку. Я дуже сподіваюся, що Зеленський на це не піде.

…Важливо щоб Росія, використовуючи російський сленг, нам не втюхала Донбас на своїх умовах і щоб нас це не затягнуло в нікуди. Насправді російська тактика полягає в тому, щоб процеси в Україні стали неконтрольованими, щоб був такий напіврозпад в сторону дуже глибокої федералізації.

…Але я сподіваюся, що до переговорів ми підготуємося ретельно і будемо знати, що скільки коштує і які ставки.

Передісторія:

  • У п'ятницю нинішній голова МЗС Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Парижі не відбудеться найближчим часом, бо Росія "не може" взяти в ній участь.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.
  • 12 вересня Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".
  • Формула передбачає одночасне ухвалення Верховною Радою поправок до Конституції, за якими Донбас отримає особливий статус, і проведення там вільних виборів, після чого Росія виведе свої війська й техніку з території ОРДЛО.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і згідно з українським законодавством.

Українська правда

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Теми: Клімкін Путін Зеленський Донбас


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