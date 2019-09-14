Климкин предостерег Зеленского от уступок: Чтобы РФ нам не втюхала Донбасс

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Суббота, 14 сентября 2019, 13:31

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин предостерегает президента Владимира Зеленского от уступок президенту РФ Владимиру Путину во время саммита в "нормандском формате".

Источник: комментарий Климкина "Украинской правде"

Прямая речь: Путин будет пытаться создать для Зеленского определенное предложение, от которого, как Путин считает, ему будет трудно отказаться. Сейчас на этой эмоциональной волне после освобождения... Он специально сделал это (обмен удерживаемыми - ред.) именно в эти временные рамки. Он сделал это после саммита "семерки" и до "нормандского" саммита.

И то, что он расширил формат, больше людей освободил, это именно идея создать не политическую, а эмоциональную ловушку. Я очень надеюсь, что Зеленский на это не пойдет.

...Важно чтобы Россия, используя русский сленг, нам не втюхала Донбасс на своих условиях, и чтобы нас это не затянуло в никуда. На самом деле российская тактика заключается в том, чтобы процессы в Украине стали неконтролируемыми, чтобы был такой полураспад в сторону очень глубокой федерализации.

...Но я надеюсь, что к переговорам мы подготовимся тщательно и будем знать, что сколько стоит и какие ставки.

Предыстория:

  • В пятницу глава МИД Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия "не может" принять в ней участие.
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.
  • 12 сентября Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".
  • Формула предусматривает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику из территории ОРДЛО.
  • Президент Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в Донбассе возможны только после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.

Украинская правда

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Темы: Климкин Путин Зеленский Донбасс


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