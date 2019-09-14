Климкин предостерег Зеленского от уступок: Чтобы РФ нам не втюхала Донбасс

Бывший министр иностранных дел Павел Климкин предостерегает президента Владимира Зеленского от уступок президенту РФ Владимиру Путину во время саммита в "нормандском формате".

Источник: комментарий Климкина "Украинской правде"

Прямая речь: Путин будет пытаться создать для Зеленского определенное предложение, от которого, как Путин считает, ему будет трудно отказаться. Сейчас на этой эмоциональной волне после освобождения... Он специально сделал это (обмен удерживаемыми - ред.) именно в эти временные рамки. Он сделал это после саммита "семерки" и до "нормандского" саммита.

И то, что он расширил формат, больше людей освободил, это именно идея создать не политическую, а эмоциональную ловушку. Я очень надеюсь, что Зеленский на это не пойдет.

...Важно чтобы Россия, используя русский сленг, нам не втюхала Донбасс на своих условиях, и чтобы нас это не затянуло в никуда. На самом деле российская тактика заключается в том, чтобы процессы в Украине стали неконтролируемыми, чтобы был такой полураспад в сторону очень глубокой федерализации.

...Но я надеюсь, что к переговорам мы подготовимся тщательно и будем знать, что сколько стоит и какие ставки.

Предыстория: