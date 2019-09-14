Зустріч лідерів "нормандської четвірки" відклали через Росію - Пристайко
Зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Парижі не відбудеться найближчим часом, бо Росія "не може" взяти в ній участь.
Джерело: "Громадське" з посиланням на Вадима Пристайка в ефірі телеканалу "Інтер".
За його словами, Франція, Німеччина та Україна були готові до зустрічі в Парижі 16 вересня.
Пряма мова: "Але, на жаль, російська сторона не могла в цей час приїхати на зустріч. Ми зараз активно шукаємо новий час. Я думаю, місце залишиться в Парижі, і ми зараз шукаємо новий час для цієї зустрічі", — сказав Пристайко.
Деталі: Також міністр пояснив свої слова про те, що українська влада хотіла б проведення місцевих виборів по всій країні, включно з тимчасово непідконтрольними уряду територіями Донбасу. Він наголосив, що такі вибори можуть відбутися тільки після виведення Росією окупаційних військ.
Що було раніше: Президент Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і згідно з українським законодавством.
За його словами, зараз "ідеться про розведення військ у Золотому й Петровському", потім буде розведення військ по всій території і лише після цього "можна буде говорити про формат виборів на окупованих територіях".
Передісторія:
- Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.
- 12 вересня Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".
- Формула передбачає одночасне ухвалення Верховною Радою поправок до Конституції, за якими Донбас отримає особливий статус, і проведення там вільних виборів, після чого Росія виведе свої війська й техніку з території ОРДЛО.
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