Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками: противоречит Конституции
Президент Украины Владимир Зеленский вернул на повторное рассмотрение Верховной Раде Избирательный кодекс со своими предложениями.
Источник: ZN.ua
Детали: В представлении президента отмечается, что кодекс "содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины".
Также отмечается, чтод положения Кодекса "не учитывают последние позитивные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур".
"Анализ положений Кодекса ... дает основания для вывода о "фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми спискам", - отмечается в представлении.
Докладывать предложения главы государства при повторном рассмотрении Избирательного кодекса на пленарном заседании ВР будет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
Что предшествовало: 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки.
За проект закона №3112-1 проголосовали проголосовали 230 нардепов.
27 августа спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.
В тот же день кодекс был направлен на подпись президенту Украины.
Документ авторства Андрея Парубия, Александра Черненко и Леонида Емца прошел первое чтение 7 ноября 2017 года.
Новые положения Кодекса предусматривают применение избирательной системы, которая позволяет персонифицировать голосования ("открытые" списки кандидатов), с введением региональных избирательных округов.
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