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Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками: противоречит Конституции

Суббота, 14 сентября 2019, 14:16
Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками: противоречит Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский вернул на повторное рассмотрение Верховной Раде Избирательный кодекс со своими предложениями.  

Источник: Украинская правда 

Детали: В предложениях президента в Избирательный кодекс Украины, возвращенный на рассмотрение ВР 13 сентября, указано, что кодекс "содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины".

В документе указано, что положения Кодекса, "не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур".

"Анализ положений Кодекса ... дает основания для вывода о фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками", - говорится в представлении.

Также указывается, что принцип гендерного равенства, закрепленный в Кодексе, "на практике может быть нивелирован", отмечается отсутствие в Кодексе достаточного механизма обеспечения реализации избирательных прав отдельными категориями лиц, дискриминационное и непропорциональное ограничение прав кандидатов в нардепы по сравнению с кандидатами на пост президента, а положение о необходимости проживания в Украине кандидата и непрерывного его пребывания за ее пределами (не более 183 дней) "необоснованно обременяет соблюдение требований ценза оседлости".

"Предлагаю доработать с учетом приведенных замечаний с целью обеспечения надлежащей регламентации избирательного процесса, создания условий для свободного волеизъявления граждан Украины на основе конституционных принципов и демократических стандартов организации и проведения выборов, предотвращения любых злоупотреблений и манипуляций во время проведения выборов", - говорится в представлении главы государства.

Что предшествовало:

  • 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки.
  • За проект закона №3112-1 проголосовали проголосовали 230 нардепов. 
  • 27 августа спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.
  • В тот же день кодекс был направлен на подпись президенту Украины.
  • Документ авторства Андрея Парубия, Александра Черненко и Леонида Емца прошел первое чтение 7 ноября 2017 года.
  • Новые положения Кодекса предусматривают применение избирательной системы, которая позволяет персонифицировать голосования ("открытые" списки кандидатов), с введением региональных избирательных округов.

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Темы: Зеленскийвиборызаконодательство
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