Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками: противоречит Конституции

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Суббота, 14 сентября 2019, 14:16

Президент Украины Владимир Зеленский вернул на повторное рассмотрение Верховной Раде Избирательный кодекс со своими предложениями.  

Источник: ZN.ua

Детали: В представлении президента отмечается, что кодекс "содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины".

Также отмечается, чтод положения Кодекса "не учитывают последние позитивные изменения в избирательном законодательстве, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур".

"Анализ положений Кодекса ... дает основания для вывода о "фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми спискам", - отмечается в представлении. 

Докладывать предложения главы государства при повторном рассмотрении Избирательного кодекса на пленарном заседании ВР будет представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук. 

Что предшествовало: 11 июля Верховная Рада приняла во втором чтении проект Избирательного кодекса, который предусматривает открытые списки.

За проект закона №3112-1 проголосовали проголосовали 230 нардепов. 

27 августа спикер ВР 8 созыва Андрей Парубий подписал Избирательный кодекс, который предусматривает открытые списки.

В тот же день кодекс был направлен на подпись президенту Украины.

Документ авторства Андрея Парубия, Александра Черненко и Леонида Емца прошел первое чтение 7 ноября 2017 года.

Новые положения Кодекса предусматривают применение избирательной системы, которая позволяет персонифицировать голосования ("открытые" списки кандидатов), с введением региональных избирательных округов.

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Темы: Зеленский виборы законодательство


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