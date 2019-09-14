Зеленский ветировал Избирательный кодекс с открытыми списками: противоречит Конституции

Президент Украины Владимир Зеленский вернул на повторное рассмотрение Верховной Раде Избирательный кодекс со своими предложениями.

Источник: Украинская правда

Детали: В предложениях президента в Избирательный кодекс Украины, возвращенный на рассмотрение ВР 13 сентября, указано, что кодекс "содержит положения, которые не соответствуют Конституции Украины".

В документе указано, что положения Кодекса, "не учитывают последние позитивные изменения в избирательное законодательство, направленные на его совершенствование, не согласуются с законодательными актами, которые являются базовыми в соответствующей сфере, не обеспечивают должной регламентации и организации избирательного процесса, эффективного контроля за осуществлением избирательных процедур".

"Анализ положений Кодекса ... дает основания для вывода о фактическом сохранении составляющей, характерной для пропорциональной избирательной системы с закрытыми списками", - говорится в представлении.

Также указывается, что принцип гендерного равенства, закрепленный в Кодексе, "на практике может быть нивелирован", отмечается отсутствие в Кодексе достаточного механизма обеспечения реализации избирательных прав отдельными категориями лиц, дискриминационное и непропорциональное ограничение прав кандидатов в нардепы по сравнению с кандидатами на пост президента, а положение о необходимости проживания в Украине кандидата и непрерывного его пребывания за ее пределами (не более 183 дней) "необоснованно обременяет соблюдение требований ценза оседлости".

"Предлагаю доработать с учетом приведенных замечаний с целью обеспечения надлежащей регламентации избирательного процесса, создания условий для свободного волеизъявления граждан Украины на основе конституционных принципов и демократических стандартов организации и проведения выборов, предотвращения любых злоупотреблений и манипуляций во время проведения выборов", - говорится в представлении главы государства.

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