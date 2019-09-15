Українські моряки завершили навчання на катерах Island

Українські моряки завершили підготовку у США для служби на катерах класу Island.

Джерело: посольство України в США

Деталі: За повідомленням посольства, підготовку пройшли 32 моряка.

"Тепер кораблі "Слов’янськ" та "Старобільськ" разом з екіпажами готові посилити спроможності ВМС України на захисті морської безпеки", - йдеться у повідомленні.

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