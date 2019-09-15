Українські моряки завершили навчання на катерах Island

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Неділя, 15 вересня 2019, 09:43

Українські моряки завершили підготовку у США для служби на катерах класу Island.

Джерело: посольство України в США

Деталі: За повідомленням посольства, підготовку пройшли 32 моряка.

"Тепер кораблі "Слов’янськ" та "Старобільськ" разом з екіпажами готові посилити спроможності ВМС України на захисті морської безпеки", - йдеться у повідомленні.  

 

Передісторія: 

  • У вересні 2018 року в американському місті Балтимор пройшла церемонія передачі двох патрульних катерів класу Island ("Айленд") Україні.
  • Йдеться про 30-метрові катери - Drummond та Cushing. Обидва патрульні катери побудовані 40 років тому, здатні виходити в море при потужних штормах, і виконувати покладені на них завдання у складних умовах, вести вогонь.
  • У березні 2019 р. головнокомандувач Об'єднаними Збройними силами НАТО в Європі генерал Кертіс Скапаротті заявив про намір передати Україні ще два катери класу Island.
  • У серпні в "Укроборонпромі" заявили, що розпочали розробку варіанту модернізації вживаних патрульних катерів Island, які у вересні 2018 року США передали ВМС України. 

Українська правда

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Теми: флот США


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