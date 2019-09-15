Украинские моряки завершили обучение на катерах Island
Украинские моряки завершили подготовку в США для службы на катерах класса Island.
Источник: посольство Украины в США
Детали: По сообщению посольства, подготовку прошли 32 моряка.
"Теперь корабли "Славянск" и "Старобельск" вместе с экипажами готовы усилить способности ВМС Украины по защите морской безопасности", - говорится в сообщении.
Предыстория:
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В сентябре 2018 года в американском городе Балтимор прошла церемония передачи двух патрульных катеров класса Island ("Айленд") Украине.
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Речь идет о 30-метровых катерах - Drummond и Cushing. Оба катера построены 40 лет назад, способные выходить в море при мощных штормах, и выполнять возложенные на них задачи в сложных условиях, вести огонь.
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В марте 2019-го главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти заявил о намерении передать Украине еще два катера класса Island.
- В августе в "Укроборонпроме" заявили, что начали разработку варианта модернизации бывших в употреблении патрульных катеров Island, которые в сентябре 2018 США передали ВМС Украины.
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