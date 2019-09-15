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Сенцов показав єдине фото з російських буцегарень

Неділя, 15 вересня 2019, 14:15

Звільнений політв'язень Олег Сенцов показав свою єдину фотографію з російської в'язниці.

Джерело: Facebook Сенцова 

Пряма мова: "Постскриптум про банку. Ув'язненим не можна ані телефонів, ані інтернету. Хоча є такі в'язниці, де подібні заборонені предмети присутні".

"Але я в подібних місцях бував вкрай рідко, лише проїздом по етапу. В основному я сидів в максимально ізольованих, сумних закладах, де про подібні речі ніхто не думав. Вибравши можливість зв'язку, я коротко зв'язувався з рідними, щоб дати знати, що я живий і куди мене везуть".

За словами Сенцова, фото - єдине, зроблене у тюрмі.

"Пощастило зробити і переслати своїм. На ньому - переддень нового 2016 року", - зазначив він.

 

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Передісторія:

  • 10 травня 2014 року російські окупанти Криму затримали режисера Олега Сенцова та активіста Олександра Кольченка й звинуватили їх у підготовці терактів. Кримчани заперечували звинувачення.
  • 25 серпня 2015 року Північно-Кавказький військовий суд Ростова засудив Сенцова до 20 років позбавлення волі, а Кольченка до 10 років в’язниці.
  • У травні 2018 року в колонії міста Лабитнангі Сенцов оголосив голодування з вимогою звільнити всіх політичних в'язнів Кремля. Він відмовлявся від прийому їжі 145 днів і припинив голодування з 6 жовтня через загрозу примусового годування.
  • 7 вересня 2019 року відбувся обмін утримуваними Україною і Росією громадянами у форматі "35 на 35". Зокрема, Москва видала Києву і політв’язнів Сенцова та Кольченка.

Теми: СенцовРосіяполітв'язні
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