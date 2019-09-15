Сенцов показав єдине фото з російських буцегарень

Звільнений політв'язень Олег Сенцов показав свою єдину фотографію з російської в'язниці.

Джерело: Facebook Сенцова

Пряма мова: "Постскриптум про банку. Ув'язненим не можна ані телефонів, ані інтернету. Хоча є такі в'язниці, де подібні заборонені предмети присутні".

"Але я в подібних місцях бував вкрай рідко, лише проїздом по етапу. В основному я сидів в максимально ізольованих, сумних закладах, де про подібні речі ніхто не думав. Вибравши можливість зв'язку, я коротко зв'язувався з рідними, щоб дати знати, що я живий і куди мене везуть".

За словами Сенцова, фото - єдине, зроблене у тюрмі.

"Пощастило зробити і переслати своїм. На ньому - переддень нового 2016 року", - зазначив він.

Читайте також:

Обмін полоненими. Як Зеленський домовився з Путіним про звільнення заручників Кремля

Передісторія: