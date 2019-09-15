Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Сенцов показал единственное фото из российских тюрем

Воскресенье, 15 сентября 2019, 14:15

Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов показал свою единственную фотографию из российской тюрьмы. 

Источник: Facebook Сенцова 

Прямая речь: "Постскриптум про банку. Заключенным не полагаются, ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют".

"Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут". 

 По словам Сенцова, фото - единственное, сделанное в тюрьме.

"Повезло сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - отметил он. 

 

Читайте также: 

Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Предыстория:

  • 10 мая 2014 года российские оккупанты Крыма задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
  • 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
  • В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.

Темы: СенцовРосcияполитзаключенные
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии

фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС

Глава МВД Эстонии допустил помощь с мобилизацией украинцев

Атака "Шахедов": ПВО сбила все запущенные россиянами беспилотники в двух областях

Украина может получить первую партию истребителей F-16 до конца года - ISW

Студент, совершивший смертельную стрельбу в Праге, мог убить раньше отца с дочкой

Все новости...
Сенцов
Сенцов попал под обстрел на фронте
Сенцов получил контузию на фронте
Сенцова повысили в звании
Последние новости
11:57
Удар РФ по кафе в Краматорске: СБУ назвала мотивы корректировщика
11:44
Был классиком украинского перевода: умер переводчик "Хоббита" и "Улисса" Александр Мокровольский
11:40
Российский "КамАЗ" импортирует детали из Австрии - Trap Aggressor
11:24
Из-за погоды усилилась проблема с крысами на передовой - разведка Британии
11:16
МВФ не понравилось, как Молдова заменила главу Нацбанка на румынского сенатора
11:02
Китай простимулирует экономику на 140 миллиардов долларов
10:51
фотоВедущий 24 канала решил не возвращаться в Украину после саммита ЕС
10:50
Когда колядовать, засевать и щедровать по новому календарю: даты
10:34
Российские войска в Приднестровье устроили несанкционированные учения
10:20
обновленоВ Кривом Роге и Кропивницком раздавались взрывы - СМИ
Все новости...
Реклама: