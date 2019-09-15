Сенцов показал единственное фото из российских тюрем
Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов показал свою единственную фотографию из российской тюрьмы.
Источник: Facebook Сенцова
Прямая речь: "Постскриптум про банку. Заключенным не полагаются, ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют".
"Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут".
По словам Сенцова, фото - единственное, сделанное в тюрьме.
"Повезло сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - отметил он.
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Предыстория:
- 10 мая 2014 года российские оккупанты Крыма задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
- 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
- В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
- 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.
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