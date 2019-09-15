Сенцов показал единственное фото из российских тюрем

1880 просмотров
Воскресенье, 15 сентября 2019, 14:15

Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов показал свою единственную фотографию из российской тюрьмы. 

Источник: Facebook Сенцова 

Прямая речь: "Постскриптум про банку. Заключенным не полагаются, ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют".

"Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут". 

 По словам Сенцова, фото - единственное, сделанное в тюрьме.

"Повезло сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - отметил он. 

 

Читайте также: 

Обмен пленными. Как Зеленский договорился с Путиным об освобождении заложников Кремля

Предыстория:

  • 10 мая 2014 года российские оккупанты Крыма задержали режиссера Олега Сенцова и активиста Александра Кольченко и обвинили их в подготовке терактов. Крымчане отрицали обвинения.
  • 25 августа 2015 года Северо-Кавказский военный суд Ростова приговорил Сенцова к 20 годам лишения свободы, а Кольченко к 10 годам тюрьмы.
  • В мае 2018 года в колонии города Лабытнанги Сенцов объявил голодовку с требованием освободить всех политических заключенных Кремля. Он отказывался от приема пищи 145 дней и прекратил голодовку с 6 октября из-за угрозы принудительного кормления.
  • 7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35". В частности, Москва выдала Киеву политзаключенных Сенцова и Кольченко.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Сенцов Росcия политзаключенные


powered by lun.ua
Материалы по теме
Сенцов на YES показал символ своей борьбы и заложил новую традицию 13 сентября 2019, 09:39
Сенцов сжег свою тюремную робу 13 сентября 2019, 01:37
"Не верьте, что Россия хочет мира". Что рассказали Сенцов и Кольченко после освобождения 10 сентября 2019, 17:20
Все новости
Главные новости
Диоксид серы, оксид азота, формальдегиды: В КГГА объяснили загрязненный воздух Киева
Контрабанда янтаря: В Польше задержали двух украинцев, назвались сотрудниками спецслужб
Украина ведет переговоры с МВФ о новом кредите – Bloomberg
В школе в Винницкой области отравились 20 человек
Все новости
психология

10 вещей, которых экстраверты могут научиться у интровертов

психология

Болезнь трудоголиков и мам: как преодолеть синдром хронической усталости

мнение

На что нас с детства "программирует" LEGO?

Поиск по сайту
Архив
Весь архів