Сенцов показал единственное фото из российских тюрем

Освобожденный политзаключенный Олег Сенцов показал свою единственную фотографию из российской тюрьмы.

Источник: Facebook Сенцова

Прямая речь: "Постскриптум про банку. Заключенным не полагаются, ни телефоны, ни интернет. Хотя есть такие тюрьмы, где подобные запрещенные предметы присутствуют".

"Но я в подобных местах бывал крайне редко, лишь проездом по этапу. В основном я сидел в максимально изолированных, печальных заведениях, где о подобных вещах никто не помышлял. Улучив возможность связи, я кратко связывался с родными, чтобы дать знать, что я жив и куда меня везут".

По словам Сенцова, фото - единственное, сделанное в тюрьме.

"Повезло сделать и переслать своим. На ней канун нового 2016 года", - отметил он.

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