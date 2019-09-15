ХарківПрайд: На площу прийшли прихильники традиційних цінностей, прайд закидали яйцями

У Харкові проходить "Марш рівності", на площі Свободи також зібралися учасники ходи "за сімейні цінності".

Джерело: MediaPort, Твіттер It Sеctor Харків

Деталі: До участі у "Марші рівності" зголосилися понад 1100 осіб. Поліція оглядала учасників "ХарківПрайду", які проходили на площу Свободи, з металошукачем.

Учасники "ХарківПрайду" скандували "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Всі різні, всі рівні".

На початку акції в учасників Прайду почали кидати яйця. Поліція, яка присутня на площі, утворила кордони.

Згодом колона "Маршу рівності" рушила в бік Держпрому, учасники розтягнули "веселковий" прапор, пройшов до скверу на площі Свободи. Марш дійде до кінця площі і розвернеться назад, там учасникам забезпечать вхід в метро.

З усіх боків площа огороджена поліцейськими машинами.

Свої акції на підтримку "традиційних цінностей" у центрі Харкова також планувала низка організацій, що виступають проти ХарківПрайду.

На площі Свободи біля пам'ятнику м'ячу противники "Харківпрайду" зібралися учасники акції "за сімейні цінності" і розгорнули плакати: за їхніми словамиЮ, зібралися вони за об'явою у соцмережі, серед них є віруючі, колишні нарко- та алкозалежні і вони не вважають "ХарківПрайд" нормальним.

#Харків на майдані Свободи зібралися прихильники традиційних цінностей «хода за сімейні цінності» pic.twitter.com/vQmjgP7G92 — IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019

За парканом з плакатами противники прайду pic.twitter.com/a6a4Z5ytLX — IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019

Марш "за традиційні цінності" також стартував, на обличчях у багатьох учасників - маски.

Стартує марш за традиційні цінності #Харків pic.twitter.com/APvoAacHV2 — IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019

Близько 15:30 у поліціії області повідомили, що участь у "ХарківПрайді" взяли близько 2 тис. осіб, звернень до поліції про побиття тощо не було.

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