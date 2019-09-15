ХарківПрайд: На площу прийшли прихильники традиційних цінностей, прайд закидали яйцями
У Харкові проходить "Марш рівності", на площі Свободи також зібралися учасники ходи "за сімейні цінності".
Джерело: MediaPort, Твіттер It Sеctor Харків
Деталі: До участі у "Марші рівності" зголосилися понад 1100 осіб. Поліція оглядала учасників "ХарківПрайду", які проходили на площу Свободи, з металошукачем.
Учасники "ХарківПрайду" скандували "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Всі різні, всі рівні".
На початку акції в учасників Прайду почали кидати яйця. Поліція, яка присутня на площі, утворила кордони.
Згодом колона "Маршу рівності" рушила в бік Держпрому, учасники розтягнули "веселковий" прапор, пройшов до скверу на площі Свободи. Марш дійде до кінця площі і розвернеться назад, там учасникам забезпечать вхід в метро.
З усіх боків площа огороджена поліцейськими машинами.
#KharkivPride pic.twitter.com/gpHfiLwmXT— IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019
Свої акції на підтримку "традиційних цінностей" у центрі Харкова також планувала низка організацій, що виступають проти ХарківПрайду.
На площі Свободи біля пам'ятнику м'ячу противники "Харківпрайду" зібралися учасники акції "за сімейні цінності" і розгорнули плакати: за їхніми словамиЮ, зібралися вони за об'явою у соцмережі, серед них є віруючі, колишні нарко- та алкозалежні і вони не вважають "ХарківПрайд" нормальним.
#Харків на майдані Свободи зібралися прихильники традиційних цінностей «хода за сімейні цінності» pic.twitter.com/vQmjgP7G92— IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019
За парканом з плакатами противники прайду pic.twitter.com/a6a4Z5ytLX— IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019
Марш "за традиційні цінності" також стартував, на обличчях у багатьох учасників - маски.
Стартує марш за традиційні цінності #Харків pic.twitter.com/APvoAacHV2— IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019
Близько 15:30 у поліціії області повідомили, що участь у "ХарківПрайді" взяли близько 2 тис. осіб, звернень до поліції про побиття тощо не було.
Передісторія:
- 2 вересня мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що звернувся до суду, щоб обмежити заходи харківського прайду, запланованого на 15 вересня.
- 9 вересня Кернес заявив, що Харківська міська рада не подаватиме позов до суду з вимогою обмежити проведення Маршу рівності.
- Напередодні маршу у поліції заявили, що публічний порядок забезпечуватимуть майже 2500 працівників поліції, в т.ч. особовий склад з інших регіонів України.