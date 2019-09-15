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ХарківПрайд: На площу прийшли прихильники традиційних цінностей, прайд закидали яйцями

Неділя, 15 вересня 2019, 14:57
ХарківПрайд: На площу прийшли прихильники традиційних цінностей, прайд закидали яйцями

У Харкові проходить "Марш рівності", на площі Свободи також зібралися учасники ходи "за сімейні цінності".

Джерело: MediaPort, Твіттер It Sеctor Харків

Деталі:  До участі у "Марші рівності" зголосилися понад 1100 осіб. Поліція оглядала учасників "ХарківПрайду", які проходили на площу Свободи, з металошукачем. 

Учасники "ХарківПрайду" скандували "Бунтуй, кохай, права не віддавай", "Всі різні, всі рівні". 

На початку акції  в учасників Прайду почали кидати яйця.  Поліція, яка присутня на площі, утворила кордони. 

 
 

Згодом колона "Маршу рівності" рушила в бік Держпрому, учасники розтягнули "веселковий" прапор, пройшов до скверу на площі Свободи. Марш дійде до кінця площі і розвернеться назад, там учасникам забезпечать вхід в метро. 

З усіх боків площа огороджена поліцейськими машинами.

Свої акції на підтримку "традиційних цінностей" у центрі Харкова також планувала низка організацій, що виступають проти ХарківПрайду.

На площі Свободи біля пам'ятнику м'ячу противники "Харківпрайду" зібралися учасники акції "за сімейні цінності" і розгорнули плакати: за їхніми словамиЮ, зібралися вони за об'явою у соцмережі, серед них є віруючі, колишні нарко- та алкозалежні і вони не вважають "ХарківПрайд" нормальним.  

Марш "за традиційні цінності" також стартував, на обличчях у багатьох учасників - маски. 

Близько 15:30 у поліціії області повідомили, що участь у "ХарківПрайді" взяли близько 2 тис. осіб, звернень до поліції про побиття тощо не було. 

Передісторія:

  • 2 вересня мер Харкова Геннадій Кернес заявив, що звернувся до суду, щоб обмежити заходи харківського прайду, запланованого на 15 вересня.
  • 9 вересня Кернес заявив, що Харківська міська рада не подаватиме позов до суду з вимогою обмежити проведення Маршу рівності. 
  • Напередодні маршу у поліції заявили, що публічний порядок забезпечуватимуть майже 2500 працівників поліції, в т.ч. особовий склад з інших регіонів України.

"Українська правда" у Threads

Теми: Харківправа людини
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