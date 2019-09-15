ХарковьПрайд: На площадь пришли сторонники традиционных ценностей, прайд забросали яйцами

В Харькове проходит "Марш равенства", на площади Свободы также собрались участники шествия "за семейные ценности".

Источник: MediaPort, Твиттер It Sector Харьков

Детали: Участие в "Марше равенства" принимают более 1100 человек. Полиция осматривала участников "Прайда", которые проходили на площадь Свободы, с металлоискателем.

Участники акции скандировали "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Все разные, все равные".

В начале акции в участников прайда начали бросать яйца. Полиция, которая присутствует на площади, образовала кордоны.

Позже колонна "Марша равенства" двинулась в сторону Госпрома, участники растянули "радужный" флаг, прошла в сквер на площади Свободы. Марш дойдет до конца площади и развернется обратно, там участникам обеспечат вход в метро.

Со всех сторон площадь ограждена полицейскими машинами.

Свои акции в поддержку "традиционных ценностей" в центре Харькова также планировала ряд организаций, выступающих против "Прайда".

На площади Свободы возле памятника мячу противники "Харьковпрайда" собрались участники акции "за семейные ценности" и развернули плакаты. По их словам, собрались они по объявлению в соцсети, среди них есть верующие, бывшие нарко- и алкозависимые и они не считают "ХарьковПрайд" нормальным.

#Харків на майдані Свободи зібралися прихильники традиційних цінностей «хода за сімейні цінності» pic.twitter.com/vQmjgP7G92 — IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019

За парканом з плакатами противники прайду pic.twitter.com/a6a4Z5ytLX — IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019

Марш "за традиционные ценности" также стартовал, на лицах многих участников - маски.

Стартує марш за традиційні цінності #Харків pic.twitter.com/APvoAacHV2 — IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019

Около 15:30 в полициии области сообщили, что участие в "ХарьковПрайде" приняли около 2 тыс. человек, обращений в полицию об избиении и т.п. не было.

Предыстория: