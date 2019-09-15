ХарковьПрайд: На площадь пришли сторонники традиционных ценностей, прайд забросали яйцами

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Воскресенье, 15 сентября 2019, 14:57

В Харькове проходит "Марш равенства", на площади Свободы также собрались участники шествия "за семейные ценности". 

Источник: MediaPort, Твиттер It Sector Харьков 

Детали: Участие в "Марше равенства" принимают более 1100 человек. Полиция осматривала участников "Прайда", которые проходили на площадь Свободы, с металлоискателем.

Участники акции скандировали "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Все разные, все равные".

В начале акции в участников прайда начали бросать яйца. Полиция, которая присутствует на площади, образовала кордоны. 

 
 

Позже колонна "Марша равенства" двинулась в сторону Госпрома, участники растянули "радужный" флаг, прошла в сквер на площади Свободы. Марш дойдет до конца площади и развернется обратно, там участникам обеспечат вход в метро. 

Со всех сторон площадь ограждена полицейскими машинами. 

Свои акции в поддержку "традиционных ценностей" в центре Харькова также планировала ряд организаций, выступающих против "Прайда". 

На площади Свободы возле памятника мячу противники "Харьковпрайда" собрались участники акции "за семейные ценности" и развернули плакаты.  По их словам, собрались они по объявлению в соцсети, среди них есть верующие, бывшие нарко- и алкозависимые и они не считают "ХарьковПрайд" нормальным.  

Марш "за традиционные ценности" также стартовал, на лицах многих участников - маски.

Предыстория: 

  • 2 сентября мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что обратился в суд, чтобы ограничить мероприятия харьковского прайда, запланированного на 15 сентября.
  • 9 сентября Кернес заявил, что Харьковский городской совет не будет подавать иск в суд с требованием ограничить проведение Марша равенства.
  • Накануне марша в полиции заявили, что публичный порядок будут обеспечивать почти 2500 сотрудников полиции, в т.ч. личный состав из других регионов Украины.

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Темы: Харьков права человека


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