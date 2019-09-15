ХарковьПрайд: На площадь пришли сторонники традиционных ценностей, прайд забросали яйцами
В Харькове проходит "Марш равенства", на площади Свободы также собрались участники шествия "за семейные ценности".
Источник: MediaPort, Твиттер It Sector Харьков
Детали: Участие в "Марше равенства" принимают более 1100 человек. Полиция осматривала участников "Прайда", которые проходили на площадь Свободы, с металлоискателем.
Участники акции скандировали "Бунтуй, люби, права не отдавай", "Все разные, все равные".
В начале акции в участников прайда начали бросать яйца. Полиция, которая присутствует на площади, образовала кордоны.
Позже колонна "Марша равенства" двинулась в сторону Госпрома, участники растянули "радужный" флаг, прошла в сквер на площади Свободы. Марш дойдет до конца площади и развернется обратно, там участникам обеспечат вход в метро.
Со всех сторон площадь ограждена полицейскими машинами.
#KharkivPride pic.twitter.com/gpHfiLwmXT— IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019
Свои акции в поддержку "традиционных ценностей" в центре Харькова также планировала ряд организаций, выступающих против "Прайда".
На площади Свободы возле памятника мячу противники "Харьковпрайда" собрались участники акции "за семейные ценности" и развернули плакаты. По их словам, собрались они по объявлению в соцсети, среди них есть верующие, бывшие нарко- и алкозависимые и они не считают "ХарьковПрайд" нормальным.
#Харків на майдані Свободи зібралися прихильники традиційних цінностей «хода за сімейні цінності» pic.twitter.com/vQmjgP7G92— IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019
За парканом з плакатами противники прайду pic.twitter.com/a6a4Z5ytLX— IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019
Марш "за традиционные ценности" также стартовал, на лицах многих участников - маски.
Стартує марш за традиційні цінності #Харків pic.twitter.com/APvoAacHV2— IT Sector Харків (@itsector) September 15, 2019
Около 15:30 в полициии области сообщили, что участие в "ХарьковПрайде" приняли около 2 тыс. человек, обращений в полицию об избиении и т.п. не было.
Предыстория:
- 2 сентября мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что обратился в суд, чтобы ограничить мероприятия харьковского прайда, запланированного на 15 сентября.
- 9 сентября Кернес заявил, что Харьковский городской совет не будет подавать иск в суд с требованием ограничить проведение Марша равенства.
- Накануне марша в полиции заявили, что публичный порядок будут обеспечивать почти 2500 сотрудников полиции, в т.ч. личный состав из других регионов Украины.