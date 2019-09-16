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Волкер: Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу

Понеділок, 16 вересня 2019, 01:18
Волкер: Ми готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу

Росія отримує абсолютно протилежний результат від того, якого хоче досягти, продовжуючи окупацію та війну на Донбасі.

Джерело: інтерв'ю спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера телеканалу "1+1".

Пряма мова Волкера: "Гадаю, є причини чому Росія має піти з Донбасу. Вони насправді не зацікавлені тримати Донбас. Вони лише цинічно граються людськими життями для того, аби впливати на Київ та тримати Україну під російським впливом. Це помилка. Україна сильніша, демократичніша, більш квітуча, стійкіша, більш антиросійська та більш прозахідна, аніж будь-коли раніше.

Тож, Росія отримує абсолютно протилежний результат від того, якого хоче досягти, продовжуючи окупацію та війну на Донбасі. Це причина, чому Росія має хотіти припинити це. І ми, і французи, і німці, й українці готові допомогти Росії знайти легкий шлях для відступу та повернення миру на окуповані території, коли Росія буде готова зробити це".

Деталі: Волкер також додав, що у разі виконання Росією Мінських угод і деокупації Донбасу, санкції щодо Криму залишатимуться настільки довго, наскільки триватиме його окупація.

Знати більше: За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною

Передісторія:

  • Останніми днями у Києві точиться дискусія про можливість застосування "формули Штайнмаєра для врегулювання на Донбасі.
  • Президент Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".
  • Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак вважає, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання "мінських домовленостей".
  • Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі це називають "домашньою роботою" Києва.

Теми: ДонбасРосіяМінські угодиСША
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