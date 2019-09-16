Волкер: Мы готовы помочь России найти легкий путь для отступления

Россия получает совершенно противоположный результат от того, которого хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе.

Источник: интервью спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера телеканалу "1+1".

Прямая речь Волкера: "Думаю, есть причины, почему Россия должна уйти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы держать Донбасс. Они лишь цинично играют человеческими жизнями для того, чтобы влиять на Киев и держать Украину под российским влиянием. Это ошибка. Украина сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчива, более антироссийская и более прозападная, чем когда-либо прежде.

Поэтому, Россия получает совершенно противоположный результат от того, которого хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе. Это причина, почему Россия должна хотеть прекратить это. И мы, и французы, и немцы, и украинцы готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории, когда Россия будет готова сделать это".

Детали: Волкер также добавил, что в случае выполнения Россией Минских соглашений и деоккупации Донбасса, санкции в отношении Крыма будут оставаться настолько долго, насколько продлится его оккупация.

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