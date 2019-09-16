Волкер: Мы готовы помочь России найти легкий путь для отступления

425 просмотров
Понедельник, 16 сентября 2019, 01:18

Россия получает совершенно противоположный результат от того, которого хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе.

Источник: интервью спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины Курта Волкера телеканалу "1+1".

Прямая речь Волкера: "Думаю, есть причины, почему Россия должна уйти с Донбасса. Они на самом деле не заинтересованы держать Донбасс. Они лишь цинично играют человеческими жизнями для того, чтобы влиять на Киев и держать Украину под российским влиянием. Это ошибка. Украина сильнее, демократичнее, более цветущая, устойчива, более антироссийская и более прозападная, чем когда-либо прежде.

Поэтому, Россия получает совершенно противоположный результат от того, которого хочет достичь, продолжая оккупацию и войну на Донбассе. Это причина, почему Россия должна хотеть прекратить это. И мы, и французы, и немцы, и украинцы готовы помочь России найти легкий путь для отступления и возвращения мира на оккупированные территории, когда Россия будет готова сделать это".

Детали: Волкер также добавил, что в случае выполнения Россией Минских соглашений и деоккупации Донбасса, санкции в отношении Крыма будут оставаться настолько долго, насколько продлится его оккупация.

Знать больше: "За кулисами "формулы Штайнмайера": что она означает и как сделать ее безопасной"

Предыстория: 

  • В последние дни в Киеве продолжается дискуссия о возможности применения "формулы Штайнмайера" для урегулирования на Донбассе.
  • Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".
  • Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что Украине следует использовать так называемый "план Штайнмайера" для выполнения Минских договоренностей.
  • Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса. В Кремле это называют "домашней работой" Киева.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Темы: Донбасс Росcия Минские соглашения США


powered by lun.ua
Материалы по теме
Волкер: Партнеры не будут склонять Украину к выборам в ОРДЛО до конца оккупации 15 сентября 2019, 21:09
У Зеленского сказали, когда откроют мост в Станице Луганской 15 сентября 2019, 19:54
ООС: 14 обстрелов в сутки, зафиксировано использование минометов калибра 120 мм и 82 мм 15 сентября 2019, 07:42
Все новости
Главные новости
"Слуги народа" могут упразднить должность главы КГГА – Корниенко
Волкер: Партнеры не будут склонять Украину к выборам в ОРДЛО до конца оккупации
Столкновения в Харькове: открыто два производства, есть пострадавшие
Харьков: радикалы напали на участников Марша равенства и подрались с полицией
Все новости
здоровье

Врачи говорят, что смеяться над мужчин с температурой 37 не стоит

Фото

20 самых смешных фотографий Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Фото

5 признаков того, что родинка вашего ребенка может быть меланомой

Поиск по сайту
Архив
Весь архів