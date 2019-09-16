"До побачення, отут лишіть ключі" – Супрун розповіла, як передавала МОЗ новій команді

Екс-керівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що не мала змоги нормально передати міністерство новим керівникам, оскільки вони не хотіли з нею спілкуватися.

Джерело: інтерв’ю Супрун "Українській правді. Життя".

Пряма мова: "Ганна Новосад в Міносвіті подякувала тим заступникам, які відходили. Виглядає, що в них досить нормальний перехід відбувається. У МОЗ навпаки. Це було як: "До побачення, отут лишіть ключі, ми не хочемо з вами спілкуватися"".

"Це погано. В МОЗ готували перехідну книгу. Там покроково є, що робити в наступні 100 днів, 3, 5 років. Розписані нормативні акти. Не думайте, що все, що було, є поганим, і не відкидайте його".

Про те, які настанови давала колективу, коли з ним прощалась: "Ми казали їм, що може змінитись керівництво, інші люди прийдуть, але це не повинно впливати на їхню роботу, бо ми в МОЗ відповідаємо за життя та здоров’я кожного українця".

"Я їх заохочувала і далі професійно працювати, не писати заяви на звільнення, щоб вони не саботували нових людей, а знайшли спільну мову, пояснювали, чому потрібно робити саме так".

"На жаль, нове керівництво МОЗ має параною, що люди в міністерстві проти них. Але це не так. Вони працюють на український народ, не на Супрун або окрему політичну силу".

Деталі: За словами Супрун, в директорати вони набирали людей довго, бо мали багато вимог, але тепер там "чесні люди, не корупціонери, відкриті, які знають, як працювати з іншими, як бути лідерами".

Вона також додала, що їй дуже не подобається новий законопроект про держслужбу, де міністри зможуть звільняти держслужбовців будь-коли через те, що ті їм не подобаються.

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