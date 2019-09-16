"До побачення, отут лишіть ключі" – Супрун розповіла, як передавала МОЗ новій команді

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Понеділок, 16 вересня 2019, 11:42

Екс-керівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що не мала змоги нормально передати міністерство новим керівникам, оскільки вони не хотіли з нею спілкуватися.

Джерело: інтерв’ю Супрун "Українській правді. Життя".

Пряма мова: "Ганна Новосад в Міносвіті подякувала тим заступникам, які відходили. Виглядає, що в них досить нормальний перехід відбувається. У МОЗ навпаки. Це було як: "До побачення, отут лишіть ключі, ми не хочемо з вами спілкуватися"".

"Це погано. В МОЗ готували перехідну книгу. Там покроково є, що робити в наступні 100 днів, 3, 5 років. Розписані нормативні акти. Не думайте, що все, що було, є поганим, і не відкидайте його".

Про те, які настанови давала колективу, коли з ним прощалась: "Ми казали їм, що може змінитись керівництво, інші люди прийдуть, але це не повинно впливати на їхню роботу, бо ми в МОЗ відповідаємо за життя та здоров’я кожного українця". 

"Я їх заохочувала і далі професійно працювати, не писати заяви на звільнення, щоб вони не саботували нових людей, а знайшли спільну мову, пояснювали, чому потрібно робити саме так".

"На жаль, нове керівництво МОЗ має параною, що люди в міністерстві проти них. Але це не так. Вони працюють на український народ, не на Супрун або окрему політичну силу".

Деталі: За словами Супрун, в директорати вони набирали людей довго, бо мали багато вимог, але тепер там "чесні люди, не корупціонери, відкриті, які знають, як працювати з іншими, як бути лідерами".

Вона також додала, що їй дуже не подобається новий законопроект про держслужбу, де міністри зможуть звільняти держслужбовців будь-коли через те, що ті їм не подобаються.

Передісторія: 

  • Уляна Супрун восени 2013 року приїхала зі США до Києва.
  • 12 липня 2016 року її призначили заступницею міністра, а з 27 липня 2016 року Супрун виконувала обов’язки міністра охорони здоров'я.
  • Супрун заявляла, що вона готова далі очолювати своє міністерство, якщо в новому уряді буде можливість продовжувати реформу системи охорони здоров'я.
  • Шостий президент Володимир Зеленський ще під час передвиборчої кампанії висловлювався критично про Супрун та медичну реформу на чолі з нею.
  • 29 серпня Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем’єра Олексія Гончарука. Зокрема, міністром охорони здоров’я призначили Зоряну Скалецьку (Черненко).
  • 2 вересня Скалецька представила колективу міністерства своїх радників. Серед них, зокрема, Ольга Голубовська, Олександр Чумак, Дмитро Раімов, Михайло Загрійчук, Андрій Гук, Андрій Семиволос, Олена Сімоненко. Частина з них – наближені до фармацевтичного монополіста часів Раїси Богатирьової Петра Багрія.
  • Скалецька – експерт із питань медичної реформи у "Реанімаційному пакеті реформ", голова правління Української медико-правової асоціації, директор громадської організації "Форум здоров’я" та член Всесвітньої асоціації медичного права.
  • За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, за кілька місяців очільником МОЗ може стати депутат фракції "Слуга народу" та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький, а Скалецька – його заступницею.

Українська правда

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