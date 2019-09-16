"До свидания, ключи оставьте тут" – Супрун рассказала, как передавала МОЗ новой команде
Экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что не могла нормально передать министерство новым руководителям, поскольку они не хотели с ней общаться.
Источник: интервью Супрун "Украинской правде. Життя".
Прямая речь: "Анна Новосад в Минобразования поблагодарила тех заместителей, которые уходили. Похоже, что у них достаточно нормальный переход происходит. В Минздраве наоборот. Это было как: "До свидания, ключи оставьте тут, мы не хотим с вами общаться"".
"Это плохо. В Минздраве готовили переходную книгу. Там пошагово есть, что делать в следующие 100 дней, 3, 5 лет. Расписаны нормативные акты. Не думайте, что все, что было, плохо и не отвергайте его".
О том, какие установки давала коллективу, когда с ним прощалась: "Мы говорили им, что может измениться руководство, другие люди придут, но это не должно влиять на их работу, потому что мы в Минздраве отвечаем за жизнь и здоровье каждого украинца".
"Я их поощряла и дальше профессионально работать, не писать заявления на увольнение, чтобы они не саботировали новых людей, а нашли общий язык, объясняли, почему нужно делать именно так".
"К сожалению, у нового руководства Минздрава паранойя, что люди в министерстве против них. Но это не так. Они работают на украинский народ, не на Супрун или отдельную политическую силу".
Детали: По словам Супрун, в директораты они набирали людей долго, потому что было много требований, но теперь там "честные люди, а не коррупционеры, открытые, которые знают, как работать с другими, как быть лидерами".
Она также добавила, что ей очень не нравится новый законопроект о госслужбе, где министры смогут увольнять госслужащих когда-угодно из-за того, что те им не нравятся.
Предыстория:
- Ульяна Супрун осенью 2013 года приехала из США в Киев.
- 12 июля 2016 года ее назначили заместителем министра, а с 27 июля 2016 года Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения.
- Супрун заявила, она готова дальше возглавлять свое министерство, если в новом правительстве будет возможность продолжать реформу системы охраны здоровья.
- Шестой президент Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании высказывался критически о Супрун и медицинской реформе во главе с ней.
- 29 августа Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука. В частности министром здравоохранения назначили Зоряну Скалецкую (Черненко).
- 2 сентября Скалецкая представила коллективу министерства своих советников. Среди них, в частности, Ольга Голубовская, Александр Чумак, Дмитрий Раимов, Михаил Загрийчук, Андрей Гук, Андрей Семиволос, Елена Симоненко. Часть из них – приближенные к фармацевтическому монополисту времен Раисы Богатыревой Петру Багрию.
- Скалецкая – эксперт по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ", председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.
- По словам председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, через несколько месяцев главой Минздрава может стать депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, а Скалецкая – его заместителем.