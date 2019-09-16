Супрун: У Радуцького низький рівень знань

Екс-керівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що депутат фракції "Слуга народу" та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький, який незабаром може очолити МОЗ, не має системного плану розвитку медицини, і загалом рівень його знань та умінь – низький.

Джерело: інтерв’ю Супрун "Українській правді. Життя".

Пряма мова: "У Радуцького низький рівень розумінь та знань. Порівняти його освіту та розуміння щодо того, що має відбуватись в охороні здоров'я, з Павлом Ковтонюком (заступник міністра охорони здоров'я часів Супрун – ред.) – як порівняти день та ніч".

"Є багато речей, яких йому бракує. І це проблема. Він навіть не зробив "домашнє завдання". Спілкуємось з президентом, він каже: "Треба зробити аудит всіх лікарень". Ми вже два роки це робимо зі Світовим банком та Deloitte. І державна страховка теж вже існує. Не говори як не знаєш, що відбувається. Або прочитай щось".

Деталі: Супрун розповіла, що з Радуцьким спілкувалася один раз на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і в неї склалося враження, що в нього немає системного плану, а його ідеї непродумані.

Вона також додала, що їй страшно за те, що далі буде з медициною, але вона довіряє професійним держслужбовцям, які лишилися в МОЗ, і радила б новій команді дослухатися до них.

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