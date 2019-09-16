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Супрун: У Радуцького низький рівень знань

Понеділок, 16 вересня 2019, 12:05

Екс-керівник Міністерства охорони здоров’я Уляна Супрун заявляє, що депутат фракції "Слуга народу" та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький, який незабаром може очолити МОЗ, не має системного плану розвитку медицини, і загалом рівень його знань та умінь – низький.

Джерело: інтерв’ю Супрун "Українській правді. Життя".

Пряма мова: "У Радуцького низький рівень розумінь та знань. Порівняти його освіту та розуміння щодо того, що має відбуватись в охороні здоров'я, з Павлом Ковтонюком (заступник міністра охорони здоров'я часів Супрун – ред.) – як порівняти день та ніч". 

"Є багато речей, яких йому бракує. І це проблема. Він навіть не зробив "домашнє завдання". Спілкуємось з президентом, він каже: "Треба зробити аудит всіх лікарень". Ми вже два роки це робимо зі Світовим банком та Deloitte. І державна страховка теж вже існує. Не говори як не знаєш, що відбувається. Або прочитай щось".

Деталі: Супрун розповіла, що з Радуцьким спілкувалася один раз на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським і в неї склалося враження, що в нього немає системного плану, а його ідеї непродумані.

Вона також додала, що їй страшно за те, що далі буде з медициною, але вона довіряє професійним держслужбовцям, які лишилися в МОЗ, і радила б новій команді дослухатися до них.  

Передісторія: 

  • Уляна Супрун восени 2013 року приїхала зі США до Києва.
  • 12 липня 2016 року її призначили заступницею міністра, а з 27 липня 2016 року Супрун виконувала обов’язки міністра охорони здоров'я.
  • Супрун заявляла, що вона готова далі очолювати своє міністерство, якщо в новому уряді буде можливість продовжувати реформу системи охорони здоров'я.
  • Шостий президент Володимир Зеленський ще під час передвиборчої кампанії висловлювався критично про Супрун та медичну реформу на чолі з нею.
  • 29 серпня Верховна Рада 9 скликання на першому засіданні призначила нових міністрів в уряд прем’єра Олексія Гончарука. Зокрема, міністром охорони здоров’я призначили Зоряну Скалецьку (Черненко).
  • 2 вересня Скалецька представила колективу міністерства своїх радників. Серед них, зокрема, Ольга Голубовська, Олександр Чумак, Дмитро Раімов, Михайло Загрійчук, Андрій Гук, Андрій Семиволос, Олена Сімоненко. Частина з них – наближені до фармацевтичного монополіста часів Раїси Богатирьової Петра Багрія.
  • Скалецька – експерт із питань медичної реформи у "Реанімаційному пакеті реформ", голова правління Української медико-правової асоціації, директор громадської організації "Форум здоров’я" та член Всесвітньої асоціації медичного права.
  • За словами голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, за кілька місяців очільником МОЗ може стати депутат фракції "Слуга народу" та засновник клініки "Борис" Михайло Радуцький, а Скалецька – його заступницею.

Українська правда

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Теми: СупрунМОЗСлуга народу
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