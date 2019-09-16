Супрун: У Радуцкого низкий уровень знаний

Экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, который вскоре может возглавить МОЗ, не имеет системного плана развития медицины, и в целом уровень его знаний и умений – низкий.

Источник: интервью Супрун "Украинской правде. Життя".

Прямая речь: "У Радуцкого низкий уровень соображений и знаний. Сравнить его образование и понимание относительно того, что должно происходить в здравоохранении, с Павлом Коктонюком (заместитель министра здравоохранения времен Супрун – ред.) – как сравнить день и ночь".

"Есть много вещей, которых ему не хватает. И это проблема. Он даже не сделал "домашнее задание". Общаемся с президентом, он говорит: "Надо провести аудит всех больниц". Мы уже два года это делаем со Всемирным банком и Deloitte. И государственная страховка тоже уже существует. Не говори, если не знаешь, что происходит. Или прочитай что-то".

Детали: Супрун рассказала, что с Радуцким общалась один раз на встрече с президентом Владимиром Зеленским и у нее сложилось впечатление, что у него нет системного плана, а его идеи непродуманные.

Она также добавила, что ей страшно за то, что дальше будет с медициной, но она доверяет профессиональным госслужащим, которые остались в Минздраве, и советовала бы новой команде прислушиваться к ним.

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