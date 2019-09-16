Супрун: У Радуцкого низкий уровень знаний
Экс-руководитель Министерства здравоохранения Ульяна Супрун заявляет, что депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, который вскоре может возглавить МОЗ, не имеет системного плана развития медицины, и в целом уровень его знаний и умений – низкий.
Источник: интервью Супрун "Украинской правде. Життя".
Прямая речь: "У Радуцкого низкий уровень соображений и знаний. Сравнить его образование и понимание относительно того, что должно происходить в здравоохранении, с Павлом Коктонюком (заместитель министра здравоохранения времен Супрун – ред.) – как сравнить день и ночь".
"Есть много вещей, которых ему не хватает. И это проблема. Он даже не сделал "домашнее задание". Общаемся с президентом, он говорит: "Надо провести аудит всех больниц". Мы уже два года это делаем со Всемирным банком и Deloitte. И государственная страховка тоже уже существует. Не говори, если не знаешь, что происходит. Или прочитай что-то".
Детали: Супрун рассказала, что с Радуцким общалась один раз на встрече с президентом Владимиром Зеленским и у нее сложилось впечатление, что у него нет системного плана, а его идеи непродуманные.
Она также добавила, что ей страшно за то, что дальше будет с медициной, но она доверяет профессиональным госслужащим, которые остались в Минздраве, и советовала бы новой команде прислушиваться к ним.
Предыстория:
- Ульяна Супрун осенью 2013 года приехала из США в Киев.
- 12 июля 2016 года ее назначили заместителем министра, а с 27 июля 2016 года Супрун исполняла обязанности министра здравоохранения.
- Супрун заявила, она готова дальше возглавлять свое министерство, если в новом правительстве будет возможность продолжать реформу системы охраны здоровья.
- Шестой президент Владимир Зеленский еще во время предвыборной кампании высказывался критически о Супрун и медицинской реформе во главе с ней.
- 29 августа Верховная Рада 9 созыва на первом заседании назначила новых министров в правительство премьера Алексея Гончарука. В частности министром здравоохранения назначили Зоряну Скалецкую (Черненко).
- 2 сентября Скалецкая представила коллективу министерства своих советников. Среди них, в частности, Ольга Голубовская, Александр Чумак, Дмитрий Раимов, Михаил Загрийчук, Андрей Гук, Андрей Семиволос, Елена Симоненко. Часть из них – приближенные к фармацевтическому монополисту времен Раисы Богатыревой Петру Багрию.
- Скалецкая – эксперт по вопросам медицинской реформы в "Реанимационном пакете реформ", председатель правления Украинской медико-правовой ассоциации, директор общественной организации "Форум здоровья" и член Всемирной ассоциации медицинского права.
- По словам председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, через несколько месяцев главой Минздрава может стать депутат фракции "Слуга народа" и основатель клиники "Борис" Михаил Радуцкий, а Скалецкая – его заместителем.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua