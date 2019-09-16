Богдан розповів, що шепоче на вухо Зеленському
Керівник Офісу президента Андрій Богдан зазнався, що часом шепоче президенту Володимиру Зеленському на вухо поради й підказує ідеї.
Джерело: інтерв’ю Богдана BBC
На запитання, що він найчастіше шепоче президенту, Богдан відповів: "Це поради, це ідеї, які виникають. Якщо це зараз не сказати, а сказати потім, то буде втрачено момент.
Ця найпопулярніша фотографія з Дніпра, коли я щось шепочу на вухо президенту. Тоді виникла ідея: давай озвучимо парі – або ти до такого числа зробиш, або звільняйся. Якби я це сказав через годину в Офісі, воно не було б так актуально. От зараз – якраз це був той момент"
Деталі: Богдан констатував, що з його образу нашіптувальника "багато хто сміється, в тому числі жартує "95 квартал".
На запитання, чи президент часто дослухається до керівника свого офісу, Богдан відповів: "Ви недооцінюєте президента. Всі рішення приймає президент. У нас є домовленість, і вона дотримується вже більше ніж рік: ми всі визнаємо право Володимира Зеленського приймати рішення. При цьому він визнає наше право висловити свою думку".
На запитання, чи не зачепило його те, що у фільмі про перші 100 днів президента Зеленський сказав, що Богдану треба заспокоїтись, керівник ОП відповів: "Він мене постійно заспокоює. Мене це переслідує ще з дитячого садочка, коли мої батьки мене постійно заспокоювали".
Передісторія:
- 12 липня під час візиту до Дніпра президент Зеленський і міський голова Дніпра Борис Філатов побилися об заклад, що мер піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.
- 7 вересня Філатов продемонстрував новий міст.
- 14 вересня Зеленський приїхав подивитися на нього і заявив, що "міст є, але до його якості є питання" – тож парі триває до висновку комісії щодо стану мосту.