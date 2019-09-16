Богдан розповів, що шепоче на вухо Зеленському

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Понеділок, 16 вересня 2019, 12:03

Керівник Офісу президента Андрій Богдан зазнався, що часом шепоче президенту Володимиру Зеленському на вухо поради й підказує ідеї.

Джерело: інтерв’ю Богдана BBC

На запитання, що він найчастіше шепоче президенту, Богдан відповів: "Це поради, це ідеї, які виникають. Якщо це зараз не сказати, а сказати потім, то буде втрачено момент.

Ця найпопулярніша фотографія з Дніпра, коли я щось шепочу на вухо президенту. Тоді виникла ідея: давай озвучимо парі – або ти до такого числа зробиш, або звільняйся. Якби я це сказав через годину в Офісі, воно не було б так актуально. От зараз – якраз це був той момент"

Богдан нашіптує Зеленському у Дніпрі, 12 липня 2019 року
Богдан нашіптує Зеленському у Дніпрі, 12 липня 2019 року
OpenTV.Media

Деталі: Богдан констатував, що з його образу нашіптувальника "багато хто сміється, в тому числі жартує "95 квартал".

На запитання, чи президент часто дослухається до керівника свого офісу, Богдан відповів: "Ви недооцінюєте президента. Всі рішення приймає президент. У нас є домовленість, і вона дотримується вже більше ніж рік: ми всі визнаємо право Володимира Зеленського приймати рішення. При цьому він визнає наше право висловити свою думку".

На запитання, чи не зачепило його те, що у фільмі про перші 100 днів президента Зеленський сказав, що Богдану треба заспокоїтись, керівник ОП відповів: "Він мене постійно заспокоює. Мене це переслідує ще з дитячого садочка, коли мої батьки мене постійно заспокоювали".

Передісторія:

  • 12 липня під час візиту до Дніпра президент Зеленський і міський голова Дніпра Борис Філатов побилися об заклад, що мер піде у відставку, якщо Центральний міст не відремонтують до 14 вересня.
  • 7 вересня Філатов продемонстрував новий міст.
  • 14 вересня Зеленський приїхав подивитися на нього і заявив, що "міст є, але до його якості є питання" – тож парі триває до висновку комісії щодо стану мосту.

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Теми: Богдан Зеленський Дніпро Філатов


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