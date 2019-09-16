У Кремлі вважають, що пора "ретельно готуватися" до зустрічі в Нормандському форматі

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі ознайомилися з позицією Києва щодо врегулювання ситуації на Донбасі і вважають, що потрібно ретельно готувати зустріч в Нормандському форматі.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Безумовно, ознайомилися (з позицією України щодо врегулювання ситуації на сході країни). Подібні заяви зайвий раз підкреслюють необхідність дуже ретельної підготовки саміту з тим, щоб він був результативним".

Деталі: При цьому Пєсков заявив, що поки немає конкретних термінів проведення саміту в нормандському форматі.

На даному етапі, за його словами, здійснюються контакти, щоб прояснити можливі перспективи продуктивності для зустрічі.

Також він заявив, що в питанні проведення зустрічі "нормандської четвірки" "для Кремля немає "червоних ліній", вони є для всіх підписантів мінських домовленостей". За словами Пєскова, "червоні лінії" чітко випливають з мінських домовленостей.

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