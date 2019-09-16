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У Кремлі вважають, що пора "ретельно готуватися" до зустрічі в Нормандському форматі

Понеділок, 16 вересня 2019, 15:04

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі ознайомилися з позицією Києва щодо врегулювання ситуації на Донбасі і вважають, що потрібно ретельно готувати зустріч в Нормандському форматі.

Джерело: російське видання ТАСС

Пряма мова Пєскова: "Безумовно, ознайомилися (з позицією України щодо врегулювання ситуації на сході країни). Подібні заяви зайвий раз підкреслюють необхідність дуже ретельної підготовки саміту з тим, щоб він був результативним".

Деталі: При цьому Пєсков заявив, що поки немає конкретних термінів проведення саміту в нормандському форматі.

На даному етапі, за його словами, здійснюються контакти, щоб прояснити можливі перспективи продуктивності для зустрічі.

Також він заявив, що в питанні проведення зустрічі "нормандської четвірки" "для Кремля немає "червоних ліній", вони є для всіх підписантів мінських домовленостей". За словами Пєскова, "червоні лінії" чітко випливають з мінських домовленостей.

Нагадаємо:

  • В нормандський формат щодо врегулювання ситуації на Донбасі входять Україна, Німеччина, Росія та Франція.
  • 8 липня президент України Володимир Зеленський запропонував президенту РФ Володимиру Путіну провести прямі переговори в Мінську за участю президента США, прем'єра Великої Британії, канцлера ФРН і президента Франції.
  • У п'ятницю нинішній голова МЗС Вадим Пристайко заявив, що зустріч лідерів "нормандської четвірки" в Парижі не відбудеться найближчим часом, бо Росія "не може" взяти в ній участь.
  • Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров раніше назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" нинішнього президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі називають це "домашньою роботою" Києва.
  • 12 вересня Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".
  • Формула передбачає одночасне ухвалення Верховною Радою поправок до Конституції, за якими Донбас отримає особливий статус, і проведення там вільних виборів, після чого Росія виведе свої війська й техніку з території ОРДЛО.
  • Президент Володимир Зеленський заявив, що місцеві вибори на Донбасі можливі лише після виведення російських військ і згідно з українським законодавством.

Теми: РосіяУкраїнаФранціяНімеччина
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