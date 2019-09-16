В Кремле считают, что пора "тщательно готовиться" к встрече в Нормандском формате
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с позицией Киева относительно урегулирования ситуации на Донбассе и считают, что нужно тщательно готовить встречу в Нормандском формате.
Источник: российское издание ТАСС
Прямая речь Пескова: "Безусловно, ознакомились (с позицией киевских властей относительно урегулирования ситуации на востоке страны). Подобные заявления лишний раз подчеркивают необходимость очень тщательной подготовки саммита с тем, чтобы он был результативным".
Детали: При этом Песков заявил, что пока нет конкретных сроков проведения саммита в нормандском формате.
На данном этапе, по его словам, осуществляются контакты, чтобы прояснить возможные перспективы продуктивности для встречи.
Также он заявил, что в вопросе проведения встречи "нормандской четверки" "для Кремля нет "красных линий", они есть для всех подписантов минских договоренностей". По словам Пескова, "красные линии" четко вытекают из минских договоренностей.
Напомним:
- В нормандский формат по урегулированию ситуации на Донбассе входят Украина, Германия, Россия и Франция.
- 8 июля президент Украины Владимир Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину провести прямые переговоры в Минске с участием президента США, премьера Великобритании, канцлера ФРГ и президента Франции.
- В пятницу глава МИД Вадим Пристайко заявил, что встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже не состоится в ближайшее время, потому что Россия "не может" принять в ней участие.
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров "нормандского формата" необходимость "зафиксировать на бумаге формулу" нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по "особому статусу" Донбасса. В Кремле называют это "домашней работой" Киева.
- 12 сентября Зеленский анонсировал обсуждение "формулы Штайнмайера" на встрече лидеров государств "нормандской четверки".
- Формула предусматривает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику из территории ОРДЛО.
- Президент Владимир Зеленский заявил, что местные выборы в Донбассе возможны только после вывода российских войск и согласно украинскому законодательству.