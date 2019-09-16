В Кремле считают, что пора "тщательно готовиться" к встрече в Нормандском формате

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле ознакомились с позицией Киева относительно урегулирования ситуации на Донбассе и считают, что нужно тщательно готовить встречу в Нормандском формате.

Источник: российское издание ТАСС

Прямая речь Пескова: "Безусловно, ознакомились (с позицией киевских властей относительно урегулирования ситуации на востоке страны). Подобные заявления лишний раз подчеркивают необходимость очень тщательной подготовки саммита с тем, чтобы он был результативным".

Детали: При этом Песков заявил, что пока нет конкретных сроков проведения саммита в нормандском формате.

На данном этапе, по его словам, осуществляются контакты, чтобы прояснить возможные перспективы продуктивности для встречи.

Также он заявил, что в вопросе проведения встречи "нормандской четверки" "для Кремля нет "красных линий", они есть для всех подписантов минских договоренностей". По словам Пескова, "красные линии" четко вытекают из минских договоренностей.

Напомним: