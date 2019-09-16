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У Києві знайшли спосіб, як почистити брудне повітря

Понеділок, 16 вересня 2019, 17:29

Через забруднення повітря влада Києва обмежила в'їзд у місто вантажних автомобілів.

Джерело: офіційний портал Києва

Дослівно: "Із 19 вересня щоранку із 7:00 до 10:00 в’їзд вантажного транспорту до Києва з боку Борисполя обмежуватимуть, щоб зменшити негативний вплив транспорту на стан повітря та розвантажити рух… Обмеження на в’їзд діятиме на постійній основі".

Деталі: Таке рішення ухвалено на засіданні постійної комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

У міськадміністрації розповіли, що в Києві цілодобово працює пересувна лабораторія з вимірювання рівня забруднення повітря. Особлива увага приділена житловим масивам на лівому березі столиці, де спостерігається найбільша задимленість.

Найбільшим джерелом забруднення у КМДА називають велику кількості пожеж рослинності поблизу столиці.

Що було раніше:

  • У повітрі Києва виявили вміст домішок пилу, діоксиду сірки, оксид азоту та формальдегіду, який перевищує гранично допустиму концентрацію.
  • У червні, за даними метеорологів, рівень забруднення повітря діоксидом азоту в Києві досяг 6 середньодобових ГДК (гранично допустима концентрація) в районах Оболонського проспекту; Бессарабської і Деміївської площ.
  • У ДержНС заявили про зростання забруднення повітря в Києві через збільшення автомобільного трафіку.

Українська правда
Теми: екологіяКиївтранспортдорогиавто
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