В Киеве нашли способ, как почистить грязный воздух
Из-за загрязнения воздуха власти Киева ограничили въезд в город грузовых автомобилей.
Источник: официальный портал Киева
Дословно: "С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будет ограничен, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение... Ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе".
Детали: Такое решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.
В горадминистрации рассказали, что в Киеве круглосуточно работает передвижная лаборатория по измерению уровня загрязнения воздуха. Особое внимание уделяется жилым массивам на левом берегу столицы, где наблюдается наибольшая задымленность.
Крупнейшим источником загрязнения в КГГА называют большое количество пожаров растительности вблизи столицы.
Что было раньше:
- В воздухе Киева обнаружили содержание примесей пыли, диоксида серы, оксид азота и формальдегида, которое превышает предельно допустимую концентрацию.
- В июне, по данным метеорологов, уровень загрязнения воздуха диоксидом азота в Киеве достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.
- В ГосЧС заявили о росте загрязнения воздуха в Киеве из-за увеличения автомобильного трафика.
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