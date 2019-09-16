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В Киеве нашли способ, как почистить грязный воздух

Понедельник, 16 сентября 2019, 17:29

Из-за загрязнения воздуха власти Киева ограничили въезд в город грузовых автомобилей.

Источник: официальный портал Киева

Дословно: "С 19 сентября каждое утро с 7:00 до 10:00 въезд грузового транспорта в Киев со стороны Борисполя будет ограничен, чтобы уменьшить негативное влияние транспорта на состояние воздуха и разгрузить движение... Ограничение на въезд будет действовать на постоянной основе".

Детали: Такое решение принято на заседании постоянной комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

В горадминистрации рассказали, что в Киеве круглосуточно работает передвижная лаборатория по измерению уровня загрязнения воздуха. Особое внимание уделяется жилым массивам на левом берегу столицы, где наблюдается наибольшая задымленность.

Крупнейшим источником загрязнения в КГГА называют большое количество пожаров растительности вблизи столицы.

Что было раньше:

  • В воздухе Киева обнаружили содержание примесей пыли, диоксида серы, оксид азота и формальдегида, которое превышает предельно допустимую концентрацию.
  • В июне, по данным метеорологов, уровень загрязнения воздуха диоксидом азота в Киеве достиг 6 среднесуточных ПДК (предельно допустимая концентрация) в районах Оболонского проспекта; Бессарабской и Демеевской площадей.
  • В ГосЧС заявили о росте загрязнения воздуха в Киеве из-за увеличения автомобильного трафика.

Украинская правда

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Темы: экологияКиевтранспортдорогиавто
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