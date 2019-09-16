Війна на Донбасі: 14 ворожих обстрілів, один поранений
Понеділок, 16 вересня 2019, 19:57
Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, під обстрілами отримав поранення військовослужбовець.
Джерело: повідомлення штабу ООС о 19 годині
Дослівно штаб: "Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення".
Деталі: Бойовики застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.
Штаб зафіксував обстріли поблизу Пищевика, Новотроїцького, Павлополя, Лебединського, Миколаївки, Мар’їнки, Верхньоторецького, Водяного, Луганського, Новотошківського, Новолуганського.
Минулої доби окупанти 16 разів порушили режим припинення вогню.
Українська правда