Війна на Донбасі: 14 ворожих обстрілів, один поранений

Деталі: Бойовики застосували міномети калібру 120 мм і 82 мм, гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

Дослівно штаб: "Внаслідок ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил отримав поранення".

Упродовж доби збройні формування Російської Федерації та її найманці 14 разів обстріляли позиції підрозділів Об'єднаних сил, під обстрілами отримав поранення військовослужбовець.

Українська правда

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