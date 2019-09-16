Война на Донбассе: 14 вражеских обстрелов, один раненый
Понедельник, 16 сентября 2019, 19:57
В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, под обстрелами получил ранение военнослужащий.
Источник: сообщение штаба ООС в 19 часов
Дословно штаб: "В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения".
Детали: Боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.
Штаб зафиксировал обстрелы вблизи Пищевикп, Новотроицкого, Павлополя, Лебединского, Николаевки, Марьинки, Верхнеторецкого, Водяного, Луганского, Новотошковского, Новолуганского.
За прошедшие сутки оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня.
Украинская правда