Война на Донбассе: 14 вражеских обстрелов, один раненый

В течение суток вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 14 раз обстреляли позиции подразделений Объединенных сил, под обстрелами получил ранение военнослужащий.

Источник: сообщение штаба ООС в 19 часов

Дословно штаб: "В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения".

Детали: Боевики применили минометы калибра 120 мм и 82 мм, гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

Штаб зафиксировал обстрелы вблизи Пищевикп, Новотроицкого, Павлополя, Лебединского, Николаевки, Марьинки, Верхнеторецкого, Водяного, Луганского, Новотошковского, Новолуганского.

За прошедшие сутки оккупанты 16 раз нарушили режим прекращения огня.