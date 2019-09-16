Климент попросил Зеленского включить в обмен двух "диверсантов" и крымских татар

Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент попросил президента Владимира Зеленского включить в списки на обмен пленными Владимира Дудко и Константина Давыденко.

Источник: "Укринформ"

Детали: Архиепископ также напомнил о крымских татарах, которых "посадили только за то, что они молились дома, в нарушение закона Яровой, запрещающего проводить любые молитвы дома".

Прямая речь Климента: "...Владимир Дудка, он сейчас находится в очень тяжелом физическом состоянии. И второй человек - это Костя Давыденко...

Им вынесен приговор, и я бы очень просил президента Украины Владимира Зеленского, новоизбранного председателя СБУ, омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову, чтобы эти два человека были в списках на обмен...

...(Татар - ред.) судят за то, что они молятся Богу... Кто они - хизбы, не хизбы, я не знаю, но в Крыму до 2014 года никто с поясом шахида не бегал, и ни одного теракта не было".

Что было ранее: 9 сентября сын Дудки Илья сообщил "Громадському радіо", что у отца - язва желудка, аденома простаты, появился песок в почках. По его словам, за три года осужденный ни разу не получал квалифицированной медицинской помощи.

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