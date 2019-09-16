Климент попросил Зеленского включить в обмен двух "диверсантов" и крымских татар
Архиепископ Крымской епархии Православной церкви Украины Климент попросил президента Владимира Зеленского включить в списки на обмен пленными Владимира Дудко и Константина Давыденко.
Источник: "Укринформ"
Детали: Архиепископ также напомнил о крымских татарах, которых "посадили только за то, что они молились дома, в нарушение закона Яровой, запрещающего проводить любые молитвы дома".
Прямая речь Климента: "...Владимир Дудка, он сейчас находится в очень тяжелом физическом состоянии. И второй человек - это Костя Давыденко...
Им вынесен приговор, и я бы очень просил президента Украины Владимира Зеленского, новоизбранного председателя СБУ, омбудсмена по правам человека Людмилу Денисову, чтобы эти два человека были в списках на обмен...
...(Татар - ред.) судят за то, что они молятся Богу... Кто они - хизбы, не хизбы, я не знаю, но в Крыму до 2014 года никто с поясом шахида не бегал, и ни одного теракта не было".
Что было ранее: 9 сентября сын Дудки Илья сообщил "Громадському радіо", что у отца - язва желудка, аденома простаты, появился песок в почках. По его словам, за три года осужденный ни разу не получал квалифицированной медицинской помощи.
Предыстория:
- Владимир Дудка - один из трех "членов диверсионно-террористической группы главного управления разведки Министерства обороны Украины", которых оккупанты задержали в Севастополе 9 ноября 2016 года. Дудка - капитан 2-го ранга запаса, в прошлом - капитан корабля радиоэлектронной разведки.
- Двумя другими задержанными были Дмитрий Штыбликов и Алексей Бессарабов. До 2014 года работали военными экспертами в центре "Номос".
- В Службе безопасности отмечали, что задержанные в Крыму граждане Украины не являются ни сотрудниками, ни контактерами СБУ.
- "Севастопольский городской суд" приговорил Владимира Дудку к 14 годам тюрьмы.
- Давыденко сотрудники ФСБ России схватили 11 февраля 2018 года в Симферополе.
- По информации издания "Крым.SOS" , Давыденко родом из Шахтерска, работал специалистом по оценке движимого и недвижимого имущества. После оккупации части территории Донецкой и Луганской областей проживал в Харькове.
- В оккупированный Крым Давыденко поехал по личным делам.
- 6 июня 2019 года так называемый "верховный суд" оккупированного Крыма приговорил Давыденко к 10,5 года лишения свободы, признав его виновным в шпионаже в пользу СБУ.
- Архиепископа Симферопольского и Крымского Православной церкви Украины Климента задержали в оккупированном Крыму 3 марта. Вечером отпустили без составления протокола.
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