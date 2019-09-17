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Очільник ОБСЄ: вибори в ОРДЛО можуть відбутися лише за українським законом

Вівторок, 17 вересня 2019, 13:07

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак вважає, що що вільні вибори в ОРДЛО можуть пройти тільки у вільній обстановці і за українськими законами.

Джерело: Інтерв'ю Лайчака BBC Україна.

Пряма мова: "Я думаю, що вільні вибори можуть пройти тільки у вільній обстановці, і звичайно по українським законам і за спостереження з боку міжнародних спостерігачів - ОБСЄ, інших міжнародних організацій, тобто в системі української юрисдикції. Тільки після цього, коли ми досягнемо такої ситуації, ми зможемо організувати вибори і назвати їх вільними".

Деталі: Лайчак додав, що проведення виборів (до чи після виведення російських сил – ред..) можливе тільки в такій обстановці, коли "українська влада, український уряд скажуть, що є атмосфера, передумови для вільних виборів".

Він відмовився висловлювати конкретну позицію з цього питання.

Пряма мова: "Я вважаю, що я достатньо зрозуміло себе висловив щодо цього питання і я не хочу ставити себе у роль якогось єдиного інтерпретатора мінських домовленостей та формули Штайнмаєра. Я сказав, що на сьогодні я не бачу передумов для проведення вільних виборів за українським законодавством на територіях, непідконтрольних владі".

Стосовно миротворчої місії на Донбасі Лайчак заявив, що все залежить від домовленостей сторін, які поки що не виробили спільну концепцію.

"Якщо сторони домовляться - міжнародна спільнота підтримає", - заявив він.

Що було раніше: Лайчак на щорічному форумі "Ялтинської європейської стратегії" (YES) заявив, що Україні варто використати так званий "план Штайнмаєра" для виконання "мінських домовленостей".

Знати більше: За лаштунками "формули Штайнмаєра": що вона означає та як зробити її безпечною

Передісторія:

  • Останніми днями у Києві точиться дискусія про можливість застосування "формули Штайнмаєра для врегулювання на Донбасі.
  • Президент Володимир Зеленський анонсував обговорення "формули Штайнмаєра" на зустрічі лідерів держав "нормандської четвірки".
  • Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров назвав умовою для проведення саміту лідерів "нормандського формату" необхідність "зафіксувати на папері формулу" Франка-Вальтера Штайнмаєра щодо "особливого статусу" Донбасу. У Кремлі це називають "домашньою роботою" Києва.

Теми: ОРДЛОвибориМінські угодиОБСЄ
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