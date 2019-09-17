Глава ОБСЕ: выборы в ОРДЛО могут пройти только по украинскому закону

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак считает, что свободные выборы в ОРДЛО могут пройти только в свободной обстановке и по украинским законам.

Источник: Интервью Лайчака BBC Украина.

Прямая речь: "Я думаю, что свободные выборы могут пройти только в свободной обстановке, и, кончно, по украинским законам и при наблюдении со стороны международных наблюдателей - ОБСЕ, других международных организаций, то есть в системе украинской юрисдикции. Только после этого, когда мы достигнем такой ситуации, мы сможем организовать выборы и назвать их свободными".

Детали: Лайчак добавил, что проведения выборов (до или после вывода российских сил – ред.) возможно только в такой обстановке, когда "украинская власть, украинское правительство скажут, что есть атмосфера, предпосылки для свободных выборов".

Он отказался высказывать конкретную позицию по этому вопросу.

Прямая речь: "Я считаю, что я достаточно понятно себя выразил по этому вопросу и я не хочу ставить себя в роли какого-то единого интерпретатора минских договоренностей и формулы Штайнмайера. Я сказал, что на сегодня я не вижу предпосылок для проведения свободных выборов с украинским законодательством на территориях, неподконтрольных власти ".

Относительно миротворческой миссии на Донбассе Лайчак заявил, что все зависит от договоренностей сторон, которые пока не выработали общую концепцию.

"Если стороны договорятся - международное сообщество поддержит", - заявил он.

Что было раньше: Лайчак на ежегодном форуме "Ялтинской европейской стратегии" (YES) заявил, что Украине следует использовать так называемый "план Штайнмайера" для исполнения "минских договоренностей".

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