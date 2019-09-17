Колишній політв’язень розповів, що зробив із салом від Медведчука

Політв'язень Микола Карпюк, якого звільнили з полону 7 вересня, розповів, що шмат сала, який йому привіз кум президента Росії Віктор Медведчук і його соратник з партії "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабінович, залишив у СІЗО "Лефортово".

Джерело: прес-конференція 17 вересня Миколи Карпюка

Пряма мова: "Рабінович до мене двічі приїжджав. Перший раз був 18 липня 2017 року і Рабінович тоді мені сказав, що підключив Медведчука, як людину, яка багато чим йому зобов’язана і вони працюють на обмін. Я тоді не вірив у те, що це відбудеться…

І 30 серпня цього року вони приїхали обоє до мене в Лефортово передали мені український хліб, за що я їм вдячний, київський, круглий, наш хліб. Шматок сала здоровенний, я його там залишив, сподіваюся, що його передадуть ув’язненим.

Я цим обом людям, хто б і що не говорив, у мене є свій характер, переконання, у мене свій світогляд, ідеологія, ідеологічне бачення я їх дотримуюсь уже понад 30 років. Що б і хто мені не говорив, я цим людям буду вдячний, і Рабіновичу, і Медведчуку, тому що коли людина знаходиться на чужині, кожен, хто приїжджає із твоєї Батьківщини є твій співвітчизник, він приносить частину енергії твоєї землі і вони мені її передали".

Деталі: Водночас, Карпюк наголосив, що за роки ув'язнення в Росії йому не відомо про певні події в Україні. Він розповів, що був повністю ізольований від інформації та чув "новини" лише від російських силовиків.

На думку Карпюка, обмін відбувся завдяки домовленостям між нинішнім керівництвом України і Росії. Він вважає, що Росія пішла на поступки задля потенційної співпраці з США і Європою. Таким чином, Путін пішов на "крок на зустріч" - обмін.

Після звільнення він перебував "Феофанії", але 13 вересня уже виписався з лікарні і продовжить лікуватися амбулаторно.

Що було раніше: 30 серпня Медведчук і Рабінович у російському СІЗО "Лефортово" зустрівся з Карпюком та Станіславом Клихом. "Ми привезли їм полтавське сало, підкопчене сьогодні вночі на соломці, з українським хлібом – вони були дуже раді такому подарунку зі своєї землі", - сказав тоді Рабінович.

Водночас, того ж дня у СІЗО не пустили адвокатів Володимира Балуха й Олександра Кольченка – Ольгу Дінзе та Світлану Сидоркіну.

Нагадаємо:

7 вересня між Україною та Росією відбувся великий обмін: Кремль видав Києву 35 українців і отримав 35 осіб, які були ув’язнені в України.

Миколу Карпюка та Станіслава Клиха засудили в Росії у 2016 році до 22,5 і 20 років відповідно за звинуваченням у вбивствах російських громадян у Чечні в 1990-ті.

У суді обидва заявили, що свідчення в них вибивали під тортурами і погрозами розправи над сім'єю, свою провину не визнали.

Клих відбував термін у Челябінській області, Карпюк – у Володимирській області РФ.

У грудні 2018 року повідомлялося, що з незаконно засудженого в РФ Миколи Карпюка суд стягнув мільйон рублів в якості компенсації "родичам" солдат, загиблих у бою в Грозному, де нібито брав участь українець.

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