Бывший политзаключенный рассказал, что сделал с салом от Медведчука

Политзаключенный Николай Карпюк, которого освободили из плена РФ 7 сентября, рассказал, что кусок сала, который ему привез кум президента России Виктор Медведчук и его соратник по партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович, оставил в СИЗО "Лефортово".

Источник: пресс-конференция 17 сентября Николая Карпюка

Прямая речь: "Рабинович ко мне дважды приезжал. Первый раз был 18 июля 2017 года и Рабинович тогда мне сказал, что подключил Медведчука, как человека, который многим ему обязана и они работают на обмен. Я тогда не верил в то, что это произойдет...

И 30 августа этого года они приехали оба ко мне в Лефортово передали мне украинский хлеб, за что я им благодарен, киевский круглый наш хлеб. Кусок сала здоровенный, я его там оставил, надеюсь, что его передадут заключенным.

Я этим людям, кто бы и что ни говорил, у меня есть свой характер, убеждения, у меня свое мнение, идеология, идеологическое видение я их придерживаюсь уже более 30 лет. Что бы и кто мне не говорил, я этим людям буду благодарен, и Рабиновичу, и Медведчуку, потому что когда человек находится за границей, каждый, кто приезжает из твоей родины твой соотечественник, он приносит часть энергии земли твоей и они мне ее передали".

Детали: В то же время, Карпюк отметил, что за годы заключения в России ему не известно об определенных событиях в Украине. Он рассказал, что был полностью изолирован от информации и слышал "новости" только от российских силовиков.

По мнению Карпюка, обмен состоялся благодаря договоренностям между нынешним руководством Украины и России. Он считает, что Россия пошла на уступки ради потенциального сотрудничества с США и Европой. Таким образом, Путин сделал "шаг навстречу" - обмен.

После освобождения он находился "Феофании", но 13 сентября его уже выписался из больницы и он продолжит лечение амбулаторно.

Что было раньше: 30 августа Медведчук и Рабинович в российском СИЗО "Лефортово" встретился с Карпюком и Станиславом Клихом. "Мы привезли им полтавское сало, подкопченное сегодня ночью на соломке, с украинским хлебом - они были очень рады такому подарку со своей земли", - сказал тогда Рабинович.

В то же время, в тот же день в СИЗО не пустили адвокатов Владимира Балуха и Александра Кольченко - Ольгу Динзе и Светлану Сидоркину.

Напомним:

7 сентября 2019 года состоялся обмен удерживаемыми Украиной и Россией гражданами в формате "35 на 35".

Николая Карпюка и Станислава Клиха осудили в России в 2016 году к 22,5 и 20 годам соответственно по обвинению в убийствах российских граждан в Чечне в 1990-е.

В суде оба заявили, что показания у них выбивали под пытками и угрозами расправы над семьей, свою вину не признали.

Клих отбывал срок в Челябинской области, Карпюк – во Владимирской области РФ.

В конце 2018 года стало известно, что с незаконно осужденного в РФ Николая Карпюка суд взыскал миллион рублей в качестве компенсации "родственникам" солдат, погибших в бою в Грозном, где якобы участвовал украинец.

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