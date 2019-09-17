Бывший политзаключенный рассказал, что сделал с салом от Медведчука

Политзаключенный Николай Карпюк, которого освободили из плена РФ 7 сентября, рассказал, что кусок сала, который ему привез кум президента России Виктор Медведчук и его соратник по партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович, оставил в СИЗО Лефортово.

Источник: пресс-конференция 17 сентября Николая Карпюка

Прямая речь: "Рабинович ко мне дважды приезжал. Первый раз был 18 июля 2017 года и Рабинович тогда мне сказал, что подключил Медведчука, как человека, который многим ему обязана и они работают на обмен. Я тогда не верил в то, что это произойдет...

Дополняется...

Напомним: