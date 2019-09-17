Бывший политзаключенный рассказал, что сделал с салом от Медведчука

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Вторник, 17 сентября 2019, 15:13

Политзаключенный Николай Карпюк, которого освободили из плена РФ 7 сентября, рассказал, что кусок сала, который ему привез кум президента России Виктор Медведчук и его соратник по партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович, оставил в СИЗО Лефортово.

Источник: пресс-конференция 17 сентября Николая Карпюка

Прямая речь: "Рабинович ко мне дважды приезжал. Первый раз был 18 июля 2017 года и Рабинович тогда мне сказал, что подключил Медведчука, как человека, который многим ему обязана и они работают на обмен. Я тогда не верил в то, что это произойдет...

Дополняется...

Напомним:

  • Николая Карпюка и Станислава Клиха осудили в России в 2016 году к 22,5 и 20 годам соответственно по обвинению в убийствах российских граждан в Чечне в 1990-е.
  • В суде оба заявили, что показания у них выбивали под пытками и угрозами расправы над семьей, свою вину не признали.
  • Клих отбывал срок в Челябинской области, Карпюк – во Владимирской области РФ.
  • В конце 2018 года стало известно, что с незаконно осужденного в РФ Николая Карпюка суд взыскал миллион рублей в качестве компенсации "родственникам" солдат, погибших в бою в Грозном, где якобы участвовал украинец.

Алена Мазуренко, УП

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Темы: Медведчук Росcия политзаключенные Рабинович


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