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Вілкула і Колєснікова взяв на поруки чинний нардеп

Вівторок, 17 вересня 2019, 16:26

Екс-нардепів з "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова, яким Генпрокуратура оголосила про підозру, відпустили на поруки нардепа-самовисуванця з Дніпропетровщини Дмитра Шпенова.

Джерело: суддя-спікер Жовтневого суду Дніпра Сергій Мельниченко.

Пряма мова Мельниченка: "На поруки їх взяв народний депутат 9 скликання Шпенов Дмитро Юрійович. Він був присутній у засіданні".

Про те, чи були у розшуку підозрювані: "Пояснюю, наскільки мені відомо із рішення відносно Колєснікова і Вілкула: як правило, коли прокурор звертається до суду щодо обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного, то він завжди повідомляє, чи перебуває особа в розшуку, чи не перебуває. З цього рішення не вбачається, щоб чи Вілкул чи Колєсніков були в розшуку".

Деталі: Він уточнив, що два засідання щодо обрання запобіжних заходів Колєснікову і Вілкулу відбулися близько 16-17 години 16 вересня, вони були відкритими.

За словами Мельниченка, обоє підозрюваних були присутні на засіданні зі своїми адвокатами.   

Українська правда звернулася по коментарі до Шпенова, однак його помічник Євген відповів, що не може зв’язати з нардепом, бо "він сьогодні перебуває на окрузі, а там поганий зв'язок" і порадив подзвонити йому у середу.

Шпенов був нардепом 8 скликання від "Опоблоку". Він був головою підкомітету з питань цивільного та адміністративного законодавства Комітету ВР з питань правової політики та правосуддя.

Наразі Шпенов – член комітету Ради з питань правової політики.

Що було раніше: Жовтневий суд міста Дніпра ввечері 16 вересня відпустив на поруки екс-нардепів з "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова, яким Генпрокуратура оголосила про підозру та щодо яких почала процедуру розшуку.

Передісторія:

  • 6 вересня екс-генпрокурор Юрій Луценко заявив, що екс-нардепам "Опозиційного блоку" Олександру Вілкулу і Дмитру Колєснікову оголосили підозри та почали процедуру розшуку. 
  • На сайті ГПУ було розміщене повідомлення про оголошення підозри колишньому голові Дніпропетровської обласної державної адміністрації (народному депутату восьмого скликання) за скоєння у 2011-2012 роках кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) без вказування прізвища.
  • Олександр Вілкул обіймав посаду голови Дніпропетровської ОДА з березня 2010 по грудень 2012 року.
  • В іншому повідомленні на сайті ГПУ ймовірно шлося про Дмитра Колєснікова.

Ірина Балачук, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ВілкулсудОпозиційний блок
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