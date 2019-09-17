Північнокорейські моряки напали на прикордонників РФ, є поранені – РосЗМІ

60619 переглядів
Вівторок, 17 вересня 2019, 17:59

Російське інформагентство заявляє, що екіпаж північнокорейської шхуни скоїв збройний напад на російських прикордонників в Японському морі, в результаті чого троє військових отримали поранення.

Джерело: ТАСС із посиланням на центр громадських зв'язків ФСБ Росії

Деталі: Згідно з повідомленням, екіпаж північнокорейської шхуни у складі більше 45 чоловік напав на членів оглядової групи прикордонного корабля РФ.

За даними ТАСС, всього було виявлено дві північнокорейські шхуни і 11 мотоботів, які здійснювали браконьєрський промисел. Одна шхуна, екіпаж якої складається з 21 людини, була затримана.

Дослівно: "Троє військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Корабельним складом прикордонного управління ФСБ Росії по Приморському краю вживаються рішучі заходи з припинення протиправної діяльності".

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • 24-м полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону).
  • 7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернул додому.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

Теми: Північна Корея Росія надзвичайна подія кордон


powered by lun.ua
Матеріали за темою
В КНДР заявили про бажання відновити переговори з США і запустили нові снаряди 10 вересня 2019, 04:51
У КНДР заявили про загрозу нової холодної війни 22 серпня 2019, 06:38
Жителі КНДР змушені платити хабарі, щоб вижити – звіт ООН 28 травня 2019, 23:23
Усі новини
Головні новини
Конституційний суд обрав нового голову
Північнокорейські моряки напали на прикордонників РФ, є поранені – РосЗМІ
Ткаченко: Уряд призначив перевірку мерії Києва
У Зеленського створили Раду медійників: деяких журналістів обрали без їхнього відома
Усі новини
здоров'я

4 рази в тиждень упродовж 25 років. Чому нам потрібно пити чай

здоров'я

Волосся випадає! Чому та що з цим робити?

думка

Чому собаки інколи мають такий сумний погляд?