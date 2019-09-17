Північнокорейські моряки напали на прикордонників РФ, є поранені – РосЗМІ
Російське інформагентство заявляє, що екіпаж північнокорейської шхуни скоїв збройний напад на російських прикордонників в Японському морі, в результаті чого троє військових отримали поранення.
Джерело: ТАСС із посиланням на центр громадських зв'язків ФСБ Росії
Деталі: Згідно з повідомленням, екіпаж північнокорейської шхуни у складі більше 45 чоловік напав на членів оглядової групи прикордонного корабля РФ.
За даними ТАСС, всього було виявлено дві північнокорейські шхуни і 11 мотоботів, які здійснювали браконьєрський промисел. Одна шхуна, екіпаж якої складається з 21 людини, була затримана.
Дослівно: "Троє військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Корабельним складом прикордонного управління ФСБ Росії по Приморському краю вживаються рішучі заходи з припинення протиправної діяльності".
Нагадаємо:
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