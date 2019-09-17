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Північнокорейські моряки напали на прикордонників РФ, є поранені – РосЗМІ

Вівторок, 17 вересня 2019, 17:59
Північнокорейські моряки напали на прикордонників РФ, є поранені – РосЗМІ

Російське інформагентство заявляє, що екіпаж північнокорейської шхуни скоїв збройний напад на російських прикордонників в Японському морі, в результаті чого троє військових отримали поранення.

Джерело: ТАСС із посиланням на центр громадських зв'язків ФСБ Росії

Деталі: Згідно з повідомленням, екіпаж північнокорейської шхуни у складі більше 45 чоловік напав на членів оглядової групи прикордонного корабля РФ.

За даними ТАСС, всього було виявлено дві північнокорейські шхуни і 11 мотоботів, які здійснювали браконьєрський промисел. Одна шхуна, екіпаж якої складається з 21 людини, була затримана.

Дослівно: "Троє військовослужбовців отримали поранення різного ступеня тяжкості. Корабельним складом прикордонного управління ФСБ Росії по Приморському краю вживаються рішучі заходи з припинення протиправної діяльності".

Нагадаємо:

  • 25 листопада 2018 року у Керченській протоці російські військові обстріляли і захопили українські катери "Бердянськ" та "Нікополь", а також буксир "Яни Капу" з екіпажами, які прямували з Одеси до Маріуполя. Троє українських моряків під час атаки росіян зазнали поранень.
  • 24-м полоненим українцям пред'явили звинувачення за ч.3 ст.322 КК Росії (незаконне перетинання кордону).
  • 7 вересня 2019 року моряків обміняли і повернул додому.

"Українська правда" у Threads

Теми: Північна КореяРосіянадзвичайна подіякордон
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