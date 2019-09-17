Северокорейские моряки напали на пограничников РФ, есть раненые – РосСМИ

Российское информагентство заявляет, что экипаж северокорейской шхуны совершил вооруженное нападение на российских пограничников в Японском море, трое военных получили ранения.

Источник: ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России

Детали: Согласно сообщению, экипаж северокорейской шхуны в составе более 45 человек напал на членов осмотровой группы пограничного корабля РФ.

По данным ТАСС, всего были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. Одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, была задержана.

Дословно: "Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимаются решительные меры по пресечению противоправной деятельности".

Напомним: