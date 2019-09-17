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Северокорейские моряки напали на пограничников РФ, есть раненые – РосСМИ

Вторник, 17 сентября 2019, 17:59
Северокорейские моряки напали на пограничников РФ, есть раненые – РосСМИ

Российское информагентство заявляет, что экипаж северокорейской шхуны совершил вооруженное нападение на российских пограничников в Японском море, трое военных получили ранения.

Источник: ТАСС со ссылкой на центр общественных связей ФСБ России

Детали: Согласно сообщению, экипаж северокорейской шхуны в составе более 45 человек напал на членов осмотровой группы пограничного корабля РФ.

По данным ТАСС, всего были обнаружены две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые осуществляли браконьерский промысел. Одна шхуна, экипаж которой состоит из 21 человека, была задержана.

Дословно: "Трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. Корабельным составом пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю принимаются решительные меры по пресечению противоправной деятельности".

Напомним:

  • 25 ноября 2018 года в Керченском проливе российские военные обстреляли и захватили украинские катера "Бердянск" и "Никополь" и буксир "Яны Капу" с экипажами, которые направлялись из Одессы в Мариуполь. Трое украинских моряков во время атаки россиян получили ранения.
  • 24-м пленным украинцам предъявили обвинение по ч. 3 ст. 322 УК России (незаконное пересечение границы).
  • 7 сентября 2019 року моряков обменяли и вернули в Украину.

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Темы: Северная КореяРосcиячрезвычайное происшествиеграница
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