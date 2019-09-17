Прокуратура оскаржує рішення по Вілкулу та Колєснікову, наполягає на арешті
Прокуратура Дніпропетровської області оскаржує рішення Жовтневого районного суду Дніпра, який відпустив на поруки екс-нардепів з "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.
Джерело: прокуратура Дніпропетровської області
Деталі: Прокуратура наполягає, щоб суд змінив запобіжний захід із взяття на поруки на тримання під вартою.
Що цьому передувало: 16 вересня суд відпустив екс-нардепів на поруки чинного нардепа-самовисуванця з Дніпропетровщини, члена комітету Ради з питань правової політики Дмитра Шпенова.
Передісторія:
- 6 вересня екс-генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Вілкулу та Колєснікову Генпрокуратура оголосила підозри та почала процедуру розшуку.
- ГПУ підозрює екс-голову Дніпропетровської облдержадміністрації (ймовірно Вілкула) та колишнього очільника Агентства держмайна (ймовірно Колєснікова) у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК).
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua