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Прокуратура оскаржує рішення по Вілкулу та Колєснікову, наполягає на арешті

Вівторок, 17 вересня 2019, 23:55

Прокуратура Дніпропетровської області оскаржує рішення Жовтневого районного суду Дніпра, який відпустив на поруки екс-нардепів з "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула та Дмитра Колєснікова.

Джерело: прокуратура Дніпропетровської області

Деталі: Прокуратура наполягає, щоб суд змінив запобіжний захід із взяття на поруки на тримання під вартою.

Що цьому передувало: 16 вересня суд відпустив екс-нардепів на поруки чинного нардепа-самовисуванця з Дніпропетровщини, члена комітету Ради з питань правової політики Дмитра Шпенова.

Передісторія:

  • 6 вересня екс-генпрокурор Юрій Луценко заявив, що Вілкулу та Колєснікову Генпрокуратура оголосила підозри та почала процедуру розшуку.
  • ГПУ підозрює екс-голову Дніпропетровської облдержадміністрації (ймовірно Вілкула) та колишнього очільника Агентства держмайна (ймовірно Колєснікова) у зловживанні службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 364 КК).

Українська правда

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Теми: ВілкулКолесніковпрокуратура
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