Прокуратура обжалует решение по Вилкулу и Колесникову, настаивает на аресте
Вторник, 17 сентября 2019, 23:55
Прокуратура Днепропетровской области обжалует решение Октябрьского районного суда Днепра, отпустившего экс-нардепов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова под поручительство.
Источник: прокуратура Днепропетровской области
Детали: Прокуратура настаивает, чтобы суд изменил меру пресечения с освобождения под поручительство на содержание под стражей.
Что этому предшествовало: 16 сентября суд отпустил экс-нардепов под поручительство действующего нардепа-самовыдвиженца из Днепропетровской области, члена комитета Рады по вопросам правовой политики Дмитрия Шпенова.
Предыстория:
- 6 сентября экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вилкулу и Колесникову Генпрокуратура объявила подозрения и в отношении них начала процедуру розыска.
- ГПУ подозревает экс-главу Днепропетровской областной госадминистрации (вероятно Вилкула) и бывшего главу Агентства госимущества (вероятно Колесникова) в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК).
Украинская правда