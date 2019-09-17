Прокуратура обжалует решение по Вилкулу и Колесникову, настаивает на аресте

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Вторник, 17 сентября 2019, 23:55

Прокуратура Днепропетровской области обжалует решение Октябрьского районного суда Днепра, отпустившего экс-нардепов из "Оппозиционного блока" Александра Вилкула и Дмитрия Колесникова под поручительство.

Источник: прокуратура Днепропетровской области

Детали: Прокуратура настаивает, чтобы суд изменил меру пресечения с освобождения под поручительство на содержание под стражей.

Что этому предшествовало: 16 сентября суд отпустил экс-нардепов под поручительство действующего нардепа-самовыдвиженца из Днепропетровской области, члена комитета Рады по вопросам правовой политики Дмитрия Шпенова.

Предыстория:

  • 6 сентября экс-генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Вилкулу и Колесникову Генпрокуратура объявила подозрения и в отношении них начала процедуру розыска.
  • ГПУ подозревает экс-главу Днепропетровской областной госадминистрации (вероятно Вилкула) и бывшего главу Агентства госимущества (вероятно Колесникова) в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК).

Украинская правда

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Темы: Вилкул Колесников прокуратура


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