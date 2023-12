Пристайко вперше поспілкувався з Помпео

Держсекретар США Майкл Помпео під час першої телефонної розмови з міністром закордонних справ Вадимом Пристайко підтвердив готовність США підтримувати реформи в Україні.

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Державний департамент США

Деталі: Помпео привітав Пристайка з нещодавнім призначенням на посаду очільника МЗС та висловив готовність підтримувати важливі для України реформи. Зокрема, йшлося про подолання корупції, зміцнення верховенства права та розвиток економічного середовища.

Крім цього, представник Держдепу наголосив на підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України.

У своєму Twitter очільник МЗС подякував США за підтримку та повідомив, що очікує зустрічі з Помпео на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня.

Дослівно: "Сьогодні поговорили з американським державним секретарем Майклом Помпео. Подякував йому за непохитну підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності та наші критично важливі реформи. Чекаю нашої зустрічі під час Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня."

Spoke today with U.S. Secretary of state @SecPompeo. Thanked for unwavering support for our soverignty and territorial integrity as well as for our critical reforms. Looking forward to our meeting during UN General Assembly next week.