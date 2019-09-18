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Пристайко вперше поспілкувався з Помпео

Середа, 18 вересня 2019, 00:00

Держсекретар США Майкл Помпео під час першої телефонної розмови з міністром закордонних справ Вадимом Пристайко підтвердив готовність США підтримувати реформи в Україні. 

Джерело: "Укрінформ" з посиланням на Державний департамент США

Деталі: Помпео привітав Пристайка з нещодавнім призначенням на посаду очільника МЗС та висловив готовність підтримувати важливі для України реформи. Зокрема, йшлося про подолання корупції, зміцнення верховенства права та розвиток економічного середовища. 

Крім цього, представник Держдепу наголосив на підтримці США суверенітету і територіальної цілісності України. 

У своєму Twitter очільник МЗС подякував США за підтримку та повідомив, що очікує зустрічі з Помпео на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку наступного тижня. 

Дослівно: "Сьогодні поговорили з американським державним секретарем Майклом Помпео. Подякував йому за непохитну підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності та наші критично важливі реформи. Чекаю нашої зустрічі під час Генеральної Асамблеї ООН наступного тижня."

Нагадаємо

  • 29 серпня Верховна Рада призначила міністром закордонних справ України Вадима Пристайка, запропонованого Володимиром Зеленським.

Теми: СШАМЗСПристайко
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