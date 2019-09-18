Пристайко впервые пообщался с Помпео

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Среда, 18 сентября 2019, 00:00

Госсекретарь США Майкл Помпео во время первого телефонного разговора с министром иностранных дел Вадимом Пристайко подтвердил готовность США поддерживать реформы в Украине.

Источник: "Укринформ" с ссылкой на Государственный департамент США

Детали: Помпео поздравил Пристайко с недавним назначением на должность главы МИД и выразил готовность поддерживать важные для Украины реформы. В частности, речь шла о преодолении коррупции, укреплении верховенства права и развитие экономической среды.

Кроме этого, представитель Госдепа подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним

  • 29 августа Верховная Рада назначила Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины.

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Темы: США МИД Пристайко


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