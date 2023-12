Пристайко впервые пообщался с Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео во время первого телефонного разговора с министром иностранных дел Вадимом Пристайко подтвердил готовность США поддерживать реформы в Украине.

Источник: "Укринформ" с ссылкой на Государственный департамент США

Детали: Помпео поздравил Пристайко с недавним назначением на должность главы МИД и выразил готовность поддерживать важные для Украины реформы. В частности, речь шла о преодолении коррупции, укреплении верховенства права и развитие экономической среды.

Кроме этого, представитель Госдепа подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

В своем Twitter глава МИД поблагодарил США за поддержку и сообщил, что ожидает встречи с Помпео на Генассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

Дословно: "Сегодня поговорили с американским государственным секретарем Майклом Помпео. Поблагодарил его за непоколебимую поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности и наших критически важных реформ. Жду нашей встречи во время Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе."

Spoke today with U.S. Secretary of state @SecPompeo. Thanked for unwavering support for our soverignty and territorial integrity as well as for our critical reforms. Looking forward to our meeting during UN General Assembly next week.