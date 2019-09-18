Пристайко впервые пообщался с Помпео

Госсекретарь США Майкл Помпео во время первого телефонного разговора с министром иностранных дел Вадимом Пристайко подтвердил готовность США поддерживать реформы в Украине.

Источник: "Укринформ" с ссылкой на Государственный департамент США

Детали: Помпео поздравил Пристайко с недавним назначением на должность главы МИД и выразил готовность поддерживать важные для Украины реформы. В частности, речь шла о преодолении коррупции, укреплении верховенства права и развитие экономической среды.

Кроме этого, представитель Госдепа подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

Напомним: