Пристайко впервые пообщался с Помпео
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Среда, 18 сентября 2019, 00:00
Госсекретарь США Майкл Помпео во время первого телефонного разговора с министром иностранных дел Вадимом Пристайко подтвердил готовность США поддерживать реформы в Украине.
Источник: "Укринформ" с ссылкой на Государственный департамент США
Детали: Помпео поздравил Пристайко с недавним назначением на должность главы МИД и выразил готовность поддерживать важные для Украины реформы. В частности, речь шла о преодолении коррупции, укреплении верховенства права и развитие экономической среды.
Кроме этого, представитель Госдепа подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.
Напомним:
- 29 августа Верховная Рада назначила Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины.
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