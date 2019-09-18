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Пристайко впервые пообщался с Помпео

Среда, 18 сентября 2019, 00:00

Госсекретарь США Майкл Помпео во время первого телефонного разговора с министром иностранных дел Вадимом Пристайко подтвердил готовность США поддерживать реформы в Украине.

Источник: "Укринформ" с ссылкой на Государственный департамент США

Детали: Помпео поздравил Пристайко с недавним назначением на должность главы МИД и выразил готовность поддерживать важные для Украины реформы. В частности, речь шла о преодолении коррупции, укреплении верховенства права и развитие экономической среды.

Кроме этого, представитель Госдепа подчеркнул, что США поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины.

В своем Twitter глава МИД поблагодарил США за поддержку и сообщил, что ожидает встречи с Помпео на Генассамблее ООН в Нью-Йорке на следующей неделе.

Дословно: "Сегодня поговорили с американским государственным секретарем Майклом Помпео. Поблагодарил его за непоколебимую поддержку нашего суверенитета, территориальной целостности и наших критически важных реформ. Жду нашей встречи во время Генеральной Ассамблеи ООН на следующей неделе."

Напомним

  • 29 августа Верховная Рада назначила Вадима Пристайко министром иностранных дел Украины.

Темы: СШАМИДПристайко
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