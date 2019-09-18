У Мінветеранів порахували кількість учасників бойових дій

Статус учасника бойових дій наразі мають близько 370 тисяч осіб.

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: За даними Міністерства у справах ветеранів, така кількість ветеранів зареєстрована в Україні станом на 1 липня 2019 року.

Дані оприлюднено у рамках прес-конференції на тему "Стан ветеранського руху в Україні" в матеріалах проекту "Без броні".

Нагадаємо: