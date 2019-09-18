У Мінветеранів порахували кількість учасників бойових дій
Середа, 18 вересня 2019, 06:17
Статус учасника бойових дій наразі мають близько 370 тисяч осіб.
Джерело: "Укрінформ"
Деталі: За даними Міністерства у справах ветеранів, така кількість ветеранів зареєстрована в Україні станом на 1 липня 2019 року.
Дані оприлюднено у рамках прес-конференції на тему "Стан ветеранського руху в Україні" в матеріалах проекту "Без броні".
Нагадаємо:
- 14 серпня Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
- Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку закону про статус ветеранів, який закріпить механізм визначення статусу учасників бойових дій і статусу добровольців.