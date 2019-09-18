У Мінветеранів порахували кількість учасників бойових дій

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Середа, 18 вересня 2019, 06:17

Статус учасника бойових дій наразі мають близько 370 тисяч осіб. 

Джерело: "Укрінформ"

Деталі: За даними Міністерства у справах ветеранів, така кількість ветеранів зареєстрована в Україні станом на 1 липня 2019 року.

Дані  оприлюднено у рамках прес-конференції на тему "Стан ветеранського руху в Україні" в матеріалах проекту "Без броні".

Нагадаємо:

  • 14 серпня Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
  • Президент України Володимир Зеленський заявив про підготовку закону про статус ветеранів, який закріпить механізм визначення статусу учасників бойових дій і статусу добровольців.

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Теми: АТО ООС війна


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