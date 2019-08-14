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Уряд вирішив створити єдиний реєстр ветеранів війни

Середа, 14 серпня 2019, 13:52

Джерело: рішення Кабінету міністрів 14 серпня

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Деталі: Створення реєстру уряд делегував Міністерству з питань ветеранів.

До відповідного реєстру пропонують вносити інформацію про:

  • ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, та учасників війни),
  • осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
  • постраждалих учасників Революції гідності, а також про членів сімей цих категорій осіб.

Водночас, партія "Слуга народу" пропонує скоротити 5 комітетів шляхом об’єднання їх з іншими, серед них комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Команда п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" і сам Порошенко проти ліквідації комітету. 

Нагадаємо: 

  • 27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів.
  • У кінці березня Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.
  • У листопаді 2018 року Верховна Рада призначила Ірину Фріз на посаду міністра у справах ветеранів.
  • Фріз була нардепом від "БПП", фракція "Блок Петра Порошенка" підтримала кандидатуру Ірини Фріз на посаду голови Міністерства ветеранів.

Українська правда

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Теми: АТОвійнаООСКабінет міністрів
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