Уряд вирішив створити єдиний реєстр ветеранів війни
Джерело: рішення Кабінету міністрів 14 серпня
Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.
Деталі: Створення реєстру уряд делегував Міністерству з питань ветеранів.
До відповідного реєстру пропонують вносити інформацію про:
- ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, та учасників війни),
- осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,
- постраждалих учасників Революції гідності, а також про членів сімей цих категорій осіб.
Водночас, партія "Слуга народу" пропонує скоротити 5 комітетів шляхом об’єднання їх з іншими, серед них комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.
Команда п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" і сам Порошенко проти ліквідації комітету.
Нагадаємо:
- 27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабінету міністрів створити Міністерство у справах ветеранів.
- У кінці березня Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.
- У листопаді 2018 року Верховна Рада призначила Ірину Фріз на посаду міністра у справах ветеранів.
- Фріз була нардепом від "БПП", фракція "Блок Петра Порошенка" підтримала кандидатуру Ірини Фріз на посаду голови Міністерства ветеранів.
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