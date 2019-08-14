Уряд вирішив створити єдиний реєстр ветеранів війни

Джерело: рішення Кабінету міністрів 14 серпня

Кабінет міністрів України прийняв рішення про створення Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Деталі: Створення реєстру уряд делегував Міністерству з питань ветеранів.

До відповідного реєстру пропонують вносити інформацію про:

ветеранів війни (учасників бойових дій, осіб з інвалідністю, отриманою внаслідок війни, та учасників війни),

осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною,

постраждалих учасників Революції гідності, а також про членів сімей цих категорій осіб.

Водночас, партія "Слуга народу" пропонує скоротити 5 комітетів шляхом об’єднання їх з іншими, серед них комітет у справах ветеранів та осіб з інвалідністю.

Команда п'ятого президента Петра Порошенка "Європейська солідарність" і сам Порошенко проти ліквідації комітету.

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