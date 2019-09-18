В Минветеранов посчитали количество участников боевых действий

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Среда, 18 сентября 2019, 06:17

Статус участника боевых действий сейчас имеют около 370 тысяч человек.

Источник: "Укринформ"

Детали: По данным Министерства по делам ветеранов, такое количество ветеранов зарегистрировано в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года.

Данные обнародованы в рамках пресс-конференции на тему "Состояние ветеранского движения в Украине" в материалах проекта "Без брони".

Напомним:

  • 14 августа Кабинет министров Украины принял решение о создании Единого государственного реестра ветеранов войны.
  • Президент Украины Владимир Зеленский заявил о подготовке закона о статусе ветеранов, который закрепит механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.

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Темы: АТО ООС война


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