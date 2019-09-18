В Минветеранов посчитали количество участников боевых действий
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Среда, 18 сентября 2019, 06:17
Статус участника боевых действий сейчас имеют около 370 тысяч человек.
Источник: "Укринформ"
Детали: По данным Министерства по делам ветеранов, такое количество ветеранов зарегистрировано в Украине по состоянию на 1 июля 2019 года.
Данные обнародованы в рамках пресс-конференции на тему "Состояние ветеранского движения в Украине" в материалах проекта "Без брони".
Напомним:
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