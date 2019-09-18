Ідея Зеленського підпорядкувати собі Нацгвардію має мало підтримки

Перепідпорядкування Національної гвардії президенту підтримують менше половини громадян України.

Джерело: дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведене з 6 по 11 вересня

Так, виведення Національної гвардії з системи Міністерства внутрішніх справ і перепідпорядкування її безпосередньо президенту підтримують 46,1% опитаних, не підтримують 25,8%, ще 28,2% не змогли відповісти.

Із законодавчих ініціатив Володимира Зеленського цю підтримують найменше.

Деталі: Скасування недоторканності народних депутатів підтримують 89,6% респондентів

Припинення повноважень нардепа в разі його голосування замість іншого депутата або надання можливості проголосувати замість нього колегам підтримують 87,4%.

Припинення повноважень депутата за відсутність без поважних причин на третині засідань Верховної Ради чи її комітетів протягом однієї сесії – підтримують 88,6%.

Скорочення кількості депутатів Верховної Ради з 450 до 300 підтримують 87% опитаних.

Закріплення у Конституції положення, що Верховна Рада обирається винятково за пропорційною виборчою системою підтримують мене – 63,8% респондентів.

Надання народу права законодавчої ініціативи схвалюють 70,9% українців.

Закріплення в Конституції повноважень президента утворювати Національне антикорупційне бюро України, призначати й звільняти директорів НАБУ й ДБР має підтримку 57,8% опитаних.

Закріплення у Конституції повноважень президента утворювати незалежні регуляторні органи, що здійснюють державне регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб’єктів господарювання, призначати й звільняти їхніх членів, – 54,7%.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Вибірка – багатоступенева, випадкова з квотним відбором респондентів на останньому етапі. Похибка не перевищує 2,3%.

Чому це важливо: команда президента Володимира Зеленського заявляє, що буде робити те, що хоче народ.