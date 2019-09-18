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Идея Зеленского подчинить себе Нацгвардию имеет мало поддержки

Среда, 18 сентября 2019, 12:15

Переподчинение Национальной гвардии президенту поддерживают меньше половины граждан Украины.

Источник: исследование социологической службы Центра Разумкова, проведенное с 6 по 11 сентября

Так, вывод Национальной гвардии из системы Министерства внутренних дел и переподчинение ее непосредственно президенту поддерживают 46,1% опрошенных, не поддерживают 25,8%, еще 28,2% затруднились ответить.

Из законодательных инициатив Владимира Зеленского эту поддерживают меньше всего.

Детали: Отмену неприкосновенности народных депутатов поддерживают 89,6% респондентов.

Прекращение полномочий нардепа в случае его голосования вместо другого депутата или предоставление возможности проголосовать вместо него коллегам поддерживают 87,4%.

Прекращение полномочий депутата за отсутствие без уважительных причин на трети заседаний Верховной Рады или ее комитетов в течение одной сессии – поддерживают 88,6%.

Сокращение количества депутатов Верховной Рады с 450 до 300 поддерживают 87% опрошенных.

Закрепление в Конституции положения, что Верховная Рада избирается исключительно по пропорциональной избирательной системе, поддерживают меньше – 63,8% респондентов.

Предоставление народу права законодательной инициативы одобряют 70,9% украинцев.

Закрепление в Конституции полномочий президента формировать Национальное антикоррупционное бюро Украины, назначать и увольнять директоров НАБУ и ГБР имеет поддержку 57,8% опрошенных.

Закрепление в Конституции полномочий президента создавать независимые регуляторные органы, осуществляющие государственное регулирование, мониторинг и контроль за деятельностью субъектов хозяйствования, назначать и увольнять их членов – 54,7%.

 
 

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка – многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Погрешность не превышает 2,3%.

Почему это важно: Команда президента Владимира Зеленского заявляет, что будет делать то, чего хочет народ.

Алена Рощенко, УП
Темы: социологияЗеленскийзаконодательствоВерховная РадаКонституция
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