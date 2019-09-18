Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Продаж землі підтримує лише третина українців

Середа, 18 вересня 2019, 12:59

Скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі й відкриття ринку родючих земель підтримує близько третини українців.

Джерело: дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведене з 6 по 11 вересня

Ухвалення закону про ринок землі і скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 грудня 2019 року підтримує 31% опитаних, а не підтримує 49,1%.

Ухвалення закону про детінізацію та легалізацію грального бізнесу до 1 грудня цього року підтримує 46,5% українців, а не підтримує 34,1%.

Ухвалення закону про детінізацію та легалізацію видобутку бурштину до 1 грудня підтримує 66,4% респондентів, а 13,6% – не підтримує.

 

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Вибірка – багатоступенева, випадкова з квотним відбором респондентів на останньому етапі. Похибка не перевищує 2,3%.

Чому це важливо: команда президента Володимира Зеленського заявляє, що буде робити те, що хоче народ.

Знати більше Мораторій на продаж землі: скільки платить Україна за неквапливість

Передісторія:

  • Вперше мораторій на землю ввели у 2001 році і не раз потім продовжували. 
  • 4 лютого 2019 року п’ятий президент України Петро Порошенко підписав закон про продовження мораторію на продаж сільгоспземель до 2020 року.
  • 2 вересня шостий президент Володимир Зеленський розпорядився, щоб уряд підготував, а парламент ухвалив до 1 грудня законопроект про ринок земель сільськогосподарського призначення та скасував мораторій на продаж землі. Він запевнив, що "ніхто ні в кого не буде забирати землю", а земельна реформа спрямована на розвиток фермерства.
  • Раніше Зеленський заявив, що цього року відбудеться земельна реформа, аби вже у 2020-му створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів.
  • У Міністерстві економіки, торгівлі та сільського господарства заявили про 35 "сценаріїв" запровадження ринку землі. 
  • За підрахунками Мінагрополітики, відкриття ринку сільськогосподарських земель може приносити економіці щорічно від 700 мільйонів до 1,5 мільярда доларів.
  • У Європейському банку реконструкції та розвитку заявляли, що відсутністю ринку землі знижує український ВВП приблизно на 1%. У Світовому банку прогнозували, що відкриття ринку землі сприятиме зростанню ВВП на 2% впродовж наступних років.

Олена Рощенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: соціологіяземлябурштинзаконодавствоЗеленський
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор

В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ

Тарнавський: Інформація про те, що Росія взяла Мар'їнку – провокації

Оновлено"Київстар" повідомив про відновлення голосового зв'язку

Данія готує нову допомогу Україні: танки, дрони і боєприпаси на €1 млрд

Зеленський – Орбану: Назви хоч одну причину, чому Україна не має бути в ЄС

Усі новини...
соціологія
Більшість українців мають родичів або друзів, які отримали поранення або загинули у війні з РФ
Майже 80% українців хочуть закритих кордонів та візи з Росією – опитування
Сварки під час війни: як підготуватися до нового "сезону"
Останні новини
21:52
відео"Радіо Свобода" показало відео, де росіяни прикриваються полоненими бійцями ЗСУ
21:25
Через удар РФ у слюсаря в Одесі двічі зупинилося серце, і він помер
21:23
Хакери зламали захист "Київстару" через обліковий запис одного зі співробітників – гендиректор
21:09
В Арктиці зафіксували найтепліше літо за всю історію спостережень – вчені
21:01
"Київстар" сподівається відновити послуги смс і передачі даних уночі
20:50
ОновленоРосіяни запустили ударні БпЛА з кількох напрямків, в Одесі лунали вибухи
20:41
В ЄС вважають, що Австрія погодиться на переговори про вступ України
20:40
Tesla відкличе більше 2 мільйонів електромобілів через проблеми з автопілотом
20:08
В ЄС оцінили у 20-30% шанси України на переговори про вступ
20:07
Бізнесу компенсують 660 мільйонів за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю
Усі новини...
Реклама: