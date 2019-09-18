Продаж землі підтримує лише третина українців

Скасування мораторію на продаж сільськогосподарської землі й відкриття ринку родючих земель підтримує близько третини українців.

Джерело: дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведене з 6 по 11 вересня

Ухвалення закону про ринок землі і скасування мораторію на купівлю-продаж землі сільськогосподарського призначення до 1 грудня 2019 року підтримує 31% опитаних, а не підтримує 49,1%.

Ухвалення закону про детінізацію та легалізацію грального бізнесу до 1 грудня цього року підтримує 46,5% українців, а не підтримує 34,1%.

Ухвалення закону про детінізацію та легалізацію видобутку бурштину до 1 грудня підтримує 66,4% респондентів, а 13,6% – не підтримує.

Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Вибірка – багатоступенева, випадкова з квотним відбором респондентів на останньому етапі. Похибка не перевищує 2,3%.

Чому це важливо: команда президента Володимира Зеленського заявляє, що буде робити те, що хоче народ.

Знати більше Мораторій на продаж землі: скільки платить Україна за неквапливість

Передісторія: