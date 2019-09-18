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Продажу земли поддерживает лишь треть украинцев

Среда, 18 сентября 2019, 12:59

Отмену моратория на продажу сельскохозяйственной земли и открытие рынка плодородных земель поддерживает около трети украинцев.

Источник: исследование социологической службы Центра Разумкова, проведенное с 6 по 11 сентября

Принятие закона о рынке земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря 2019 года поддерживает 31% опрошенных, а не поддерживает 49,1%.

Принятие закона о детенизации и легализации игорного бизнеса до 1 декабря этого года поддерживает 46,5% украинцев, а не поддерживает 34,1%.

Принятие закона о детенизации и легализации добычи янтаря до 1 декабря поддерживает 66,4% респондентов, а 13,6% – не поддерживает.

 

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка – многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Погрешность не превышает 2,3%.

Почему это важно: Команда президента Владимира Зеленского заявляет, что будет делать то, чего хочет народ.

Знать больше Мораторий на продажу земли: сколько платит Украина за неторопливость

Предыстория:

  • Впервые мораторий на землю ввели в 2001 году и не раз потом продлевали.
  • 4 февраля 2019 года пятый президент Украины Петр Порошенко подписал закон о продлении моратория на продажу сельхозземель до 2020 года.
  • 2 сентября шестой президент Владимир Зеленский распорядился, чтобы правительство подготовило, а парламент принял до 1 декабря законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменил мораторий на продажу земли. Он заверил, что "никто ни у кого не будет забирать землю", а земельная реформа направлена ​​на развитие фермерства.
  • Ранее Зеленский заявил, что в этом году состоится земельная реформа, чтобы уже в 2020-м создать рынок земли в 40 миллионов гектаров.
  • В Министерстве экономики, торговли и сельского хозяйства заявили о 35 "сценариях" введения рынка земли.
  • По подсчетам Минагрополитики, открытие рынка сельскохозяйственных земель может приносить экономике ежегодно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.
  • В Европейском банке реконструкции и развития заявляли, что отсутствием рынка земли снижает украинский ВВП примерно на 1%. Во Всемирном банке прогнозировали, что открытие рынка земли поспособствует росту ВВП на 2% в течение последующих лет.

Алена Рощенко, УП

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Темы: социологияземляянтарьзаконодательствоЗеленский
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