Продажу земли поддерживает лишь треть украинцев

Отмену моратория на продажу сельскохозяйственной земли и открытие рынка плодородных земель поддерживает около трети украинцев.

Источник: исследование социологической службы Центра Разумкова, проведенное с 6 по 11 сентября

Принятие закона о рынке земли и отмене моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения до 1 декабря 2019 года поддерживает 31% опрошенных, а не поддерживает 49,1%.

Принятие закона о детенизации и легализации игорного бизнеса до 1 декабря этого года поддерживает 46,5% украинцев, а не поддерживает 34,1%.

Принятие закона о детенизации и легализации добычи янтаря до 1 декабря поддерживает 66,4% респондентов, а 13,6% – не поддерживает.

Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка – многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Погрешность не превышает 2,3%.

Почему это важно: Команда президента Владимира Зеленского заявляет, что будет делать то, чего хочет народ.