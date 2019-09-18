Більшість українців виступають за відкритий формат засідань Кабміну

Дві третини українців виступають за проведення відкритих засідань уряду з доступом засобів масової інформації.

Джерело: дослідження соціологічної служби Центру Разумкова, проведене з 6 по 11 вересня

Деталі: Соціологи провели опитування і ставили наступне запитання "На вашу думку, засідання Кабінету міністрів повинні проводитися у закритому режимі, без доступу представників засобів масової інформації, чи у відкритому режимі, з доступом ЗМІ?".

Як свідчать результати, закритий режим підтримали 16,5% респондентів.

Водночас 66,7% опитаних висловились за те, що журналістів мають допустити на засідання урядовців.

16,8% респондентів не змогли відповісти на поставлене запитання.

Додатково: Соціологи опитали 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах, за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Вибірка – багатоступенева, випадкова з квотним відбором респондентів на останньому етапі. Похибка не перевищує 2,3%.

Що передувало: 2 вересня Кабінет міністрів під головуванням Олексія Гончарука провів перше засідання у новому форматі – не під камери журналістів.

Передісторія:

За часів прем’єрства Арсенія Яценюка в уряді запровадили систему відкритості засідань з трансляцією у прямому ефірі.

До цього, зокрема, за головування Миколи Азарова, пресу пускали послухати лише вступне слово очільника Кабміну.

Призначений на першому засіданні парламенту 9 скликання прем’єр Олексій Гончарук знову змінив формат засідань уряду. Він мотивував це рішення "відмовою від показухи".

Знати більше: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Зе!прем'єр. Що розповідають про Гончарука люди, які його знають