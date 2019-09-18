Большинство украинцев выступают за открытый формат заседаний Кабмина
Две трети украинцев выступают за проведение открытых заседаний правительства с доступом средств массовой информации.
Источник: исследование социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 6 по 11 сентября
Детали: Социологи ставили следующий вопрос "По вашему мнению, заседание Кабинета министров должны проводиться в закрытом режиме, без доступа представителей средств массовой информации, или в открытом режиме, с доступом СМИ?".
Как свидетельствуют результаты, закрытый режим поддержали 16,5% респондентов.
В то же время 66,7% опрошенных высказались за то, что журналистов должны допустить на заседание правительства.
16,8% респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос.
Что было раньше: 2 сентября Кабинет министров под председательством Алексея Гончарука провел первое заседание в новом формате - не под камеры журналистов.
Предыстория:
- Во времена премьерства Арсения Яценюка в правительстве ввели систему открытости заседаний с трансляцией в прямом эфире.
- До этого, в частности, под председательством Николая Азарова, прессу пускали послушать только вступительное слово главы Кабмина.
- Назначенный на первом заседании парламента 9 созыва премьер Алексей Гончарук снова изменил формат заседаний правительства. Он мотивировал это решение "отказом от показухи".
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