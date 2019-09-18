Большинство украинцев выступают за открытый формат заседаний Кабмина

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Среда, 18 сентября 2019, 13:11

Две трети украинцев выступают за проведение открытых заседаний правительства с доступом средств массовой информации.

Источник: исследование социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 6 по 11 сентября

Детали: Социологи ставили следующий вопрос "По вашему мнению, заседание Кабинета министров должны проводиться в закрытом режиме, без доступа представителей средств массовой информации, или в открытом режиме, с доступом СМИ?".

Как свидетельствуют результаты, закрытый режим поддержали 16,5% респондентов.

В то же время 66,7% опрошенных высказались за то, что журналистов должны допустить на заседание правительства.

16,8% респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос.

Что было раньше: 2 сентября Кабинет министров под председательством Алексея Гончарука провел первое заседание в новом формате - не под камеры журналистов.

Предыстория:

  • Во времена премьерства Арсения Яценюка в правительстве ввели систему открытости заседаний с трансляцией в прямом эфире.
  • До этого, в частности, под председательством Николая Азарова, прессу пускали послушать только вступительное слово главы Кабмина.
  • Назначенный на первом заседании парламента 9 созыва премьер Алексей Гончарук снова изменил формат заседаний правительства. Он мотивировал это решение "отказом от показухи".

Валентина Романенко, УП

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Темы: Кабинет министров социология


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