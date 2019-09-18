Большинство украинцев выступают за открытый формат заседаний Кабмина

Две трети украинцев выступают за проведение открытых заседаний правительства с доступом средств массовой информации.

Источник: исследование социологической службы Центра Разумкова, проведенного с 6 по 11 сентября

Детали: Социологи ставили следующий вопрос "По вашему мнению, заседание Кабинета министров должны проводиться в закрытом режиме, без доступа представителей средств массовой информации, или в открытом режиме, с доступом СМИ?".

Как свидетельствуют результаты, закрытый режим поддержали 16,5% респондентов.

В то же время 66,7% опрошенных высказались за то, что журналистов должны допустить на заседание правительства.

16,8% респондентов затруднились ответить на поставленный вопрос.

Дополнительно: Социологи опросили 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Выборка - многоступенчатая, случайная с квотным отбором респондентов на последнем этапе. Погрешность не превышает 2,3%.

Что было раньше: 2 сентября Кабинет министров под председательством Алексея Гончарука провел первое заседание в новом формате - не под камеры журналистов.

Предыстория: