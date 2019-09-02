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Гончарук анонсував новий формат засідань уряду: Без показухи за склом

Понеділок, 2 вересня 2019, 12:49

Джерело: зустріч президента з керівництвом Верховної Ради, Кабміну та правоохоронних органів

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував зміну формату засідань уряду.

Пряма мова: "В уряді ми домовилися, що ми відмовимося від показухи і будемо називати речі своїмі іменам.

Те, що має бути відкрито, має бути відкрито, ми це відкриємо. Це публічні дані, території, доступ в будівлі і так далі, і тому подібне.

Те, що має бути закритим, точніше не закритим, а те, де ця відкритість не повинна бути тотальною, не перетворюватися на такий собі нудизм, ми це також вирішемо.

Тому ми переформатуємо засідання урядів, для того, щоб це не було показухою, шоу, за склом".

Деталі: Гончарук не розповів, як саме має змінитись формат засідань.

Водночас, новий глава Кабміну запевнив, що метою буде доносити суспільству "найважливішу інформацію про суть рішень", а не демонстрація "хорошої картинки".

Прем’єр додав, що його уряд – "не про процес", а "про результат".

Знати більше: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Зе!прем'єр. Що розповідають про Гончарука люди, які його знають

Передісторія:

  • За часів прем’єрства Арсенія Яценюка в уряді запровадили систему відкритості засідань з трансляцією у прямому ефірі.
  • До цього, зокрема, за головування Миколи Азарова, пресу пускали послухати лише вступне слово очільника Кабміну.
  • 29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради 9 скликання. 
  • На засіданні нардепи призначити нового прем'єр-міністра Олексія Гончарука та уряд, у складі якого залишили попередніх міністрів внутрішніх справ Арсена Авакова та фінансів Оксану Маркарову.

Соня Лукашова, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: ГончарукКабінет міністрів
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