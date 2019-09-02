Гончарук анонсував новий формат засідань уряду: Без показухи за склом

Джерело: зустріч президента з керівництвом Верховної Ради, Кабміну та правоохоронних органів

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук анонсував зміну формату засідань уряду.

Пряма мова: "В уряді ми домовилися, що ми відмовимося від показухи і будемо називати речі своїмі іменам.

Те, що має бути відкрито, має бути відкрито, ми це відкриємо. Це публічні дані, території, доступ в будівлі і так далі, і тому подібне.

Те, що має бути закритим, точніше не закритим, а те, де ця відкритість не повинна бути тотальною, не перетворюватися на такий собі нудизм, ми це також вирішемо.

Тому ми переформатуємо засідання урядів, для того, щоб це не було показухою, шоу, за склом".

Деталі: Гончарук не розповів, як саме має змінитись формат засідань.

Водночас, новий глава Кабміну запевнив, що метою буде доносити суспільству "найважливішу інформацію про суть рішень", а не демонстрація "хорошої картинки".

Прем’єр додав, що його уряд – "не про процес", а "про результат".

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