Засідання нового уряду закрили для журналістів
Джерело: "Українська правда"
Кабінет міністрів під головуванням Олексія Гончарука розпочав перше засідання у новому форматі – уряд працюватиме не під камери журналістів.
Пряма мова прем’єр-міністра Олексія Гончарука: "Засідання уряду не мають перетворюватися на шоу…
Після засідання уряду ми будемо виходити до преси і будемо спілкуватися з вами, повідомляти вас про те, які рішення ухвалені і чому, відповідати на ваші питання".
Деталі: Відкриваючи перше засідання, Гончарук додав, що члени уряду мають вийти до журналістів за годину роботи.
Очільник Кабміну сказав, що у понеділок будуть вирішуватись переважно організаційні питання. Зокрема, мають бути прийняті рішення, щоб "міністри отримали можливість працювати в своїх міністерствах", та рішення щодо ліквідації економічного підрозділу у Національній поліції.
Після пояснень прем’єр попросив представників ЗМІ залишити залу та перейти у прес-центр.
Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет після зустрічі з президентом розповів, що має змінитись у засіданнях уряду pic.twitter.com/lott3OgbPM— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 2, 2019
Що було раніше: Під час зустрічі з президентом Олексій Гончарук анонсував зміну формату засідань уряду.
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Передісторія:
- За часів прем’єрства Арсенія Яценюка в уряді запровадили систему відкритості засідань з трансляцією у прямому ефірі.
- До цього, зокрема, за головування Миколи Азарова, пресу пускалипослухати лише вступне слово очільника Кабміну.
- 29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради 9 скликання.
- На засіданні нардепи призначити нового прем'єр-міністра Олексія Гончаруката уряд, у складі якого залишили попередніх міністрів внутрішніх справ Арсена Авакова та фінансів Оксану Маркарову.
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