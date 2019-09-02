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Засідання нового уряду закрили для журналістів

Понеділок, 2 вересня 2019, 14:59
Фото: Дмитро Ларін, УП

Джерело: "Українська правда"

Кабінет міністрів під головуванням Олексія Гончарука розпочав перше засідання у новому форматі – уряд працюватиме не під камери журналістів.

Пряма мова прем’єр-міністра Олексія Гончарука: "Засідання уряду не мають перетворюватися на шоу… 

Після засідання уряду ми будемо виходити до преси і будемо спілкуватися з вами, повідомляти вас про те, які рішення ухвалені і чому, відповідати на ваші питання".

Деталі: Відкриваючи перше засідання, Гончарук додав, що члени уряду мають вийти до журналістів за годину роботи.

Очільник Кабміну сказав, що у понеділок будуть вирішуватись переважно організаційні питання. Зокрема, мають бути прийняті рішення, щоб "міністри отримали можливість працювати в своїх міністерствах", та рішення щодо ліквідації економічного підрозділу у Національній поліції.

Після пояснень прем’єр попросив представників ЗМІ залишити залу та перейти у прес-центр.

Що було раніше: Під час зустрічі з президентом Олексій Гончарук анонсував зміну формату засідань уряду.

Знати більше: Зе!Кабмін: Все про життя та зв'язки нових міністрів

Зе!прем'єр. Що розповідають про Гончарука люди, які його знають

Передісторія:

  • За часів прем’єрства Арсенія Яценюка в уряді запровадили систему відкритості засідань з трансляцією у прямому ефірі.
  • До цього, зокрема, за головування Миколи Азарова, пресу пускалипослухати лише вступне слово очільника Кабміну.
  • 29 серпня відбулося перше засідання Верховної Ради 9 скликання. 
  • На засіданні нардепи призначити нового прем'єр-міністра Олексія Гончаруката уряд, у складі якого залишили попередніх міністрів внутрішніх справ Арсена Авакова та фінансів Оксану Маркарову.

Соня Лукашова, УП

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Теми: Кабінет міністрівГончарукЗМІ
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