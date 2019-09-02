Засідання нового уряду закрили для журналістів

Джерело: "Українська правда"

Кабінет міністрів під головуванням Олексія Гончарука розпочав перше засідання у новому форматі – уряд працюватиме не під камери журналістів.

Пряма мова прем’єр-міністра Олексія Гончарука: "Засідання уряду не мають перетворюватися на шоу…

Після засідання уряду ми будемо виходити до преси і будемо спілкуватися з вами, повідомляти вас про те, які рішення ухвалені і чому, відповідати на ваші питання".

Деталі: Відкриваючи перше засідання, Гончарук додав, що члени уряду мають вийти до журналістів за годину роботи.

Очільник Кабміну сказав, що у понеділок будуть вирішуватись переважно організаційні питання. Зокрема, мають бути прийняті рішення, щоб "міністри отримали можливість працювати в своїх міністерствах", та рішення щодо ліквідації економічного підрозділу у Національній поліції.

Після пояснень прем’єр попросив представників ЗМІ залишити залу та перейти у прес-центр.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет після зустрічі з президентом розповів, що має змінитись у засіданнях уряду pic.twitter.com/lott3OgbPM — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) September 2, 2019

Що було раніше: Під час зустрічі з президентом Олексій Гончарук анонсував зміну формату засідань уряду.

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